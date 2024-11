Napoli, colpo dall’Udinese: assist dall’Inter

Il Napoli in maniera inattesa è pronto ad affondare il colpo per un colpo che arriva direttamente dall’Udinese. E per questa operazione la svolta è rappresentata da un assist che arriva in maniera inattesa da una diretta concorrente per il titolo, vale a dire l’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri si stanno guardando attorno per valutare in che direzione muoversi. L’appetito, come si suol dire, vien mangiando e per questo motivo la squadra non può non pensare a grandi obiettivi adesso. Si era partiti, infatti, con l’obiettivo di fare il possibile per puntare alla Champions League, ma ora non si può non indirizzare qualche pensiero al titolo.

Il primo posto andrà difeso ancora lungo e servono ulteriori dimostrazioni di forza per poterci puntare in maniera totale e definitiva. Magari anche uscendo allo scoperto con delle dichiarazioni. In tal senso, però, adesso il Napoli punta in casa Udinese per un rinforzo che fa davvero al caso di Antonio Conte.

Gli azzurri guardano in casa Udinese: le ultime a riguardo

I friulani, in questa stagione, sono stati forse tra le più piacevoli rivelazioni di questa prima parte di Serie A, dimostrando un gioco molto interessante e mettendo in mostra delle individualità molto interessanti. In tal senso, un calciatore dell’Udinese è da tempo nel mirino di Giovanni Manna ed ora arriva una svolta non di poco.

Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, che ha dimostrato di essere un bomber molto interessante ed anche il Napoli si sta muovendo sulle sue tracce. In tal senso, arriva una svolta importante in questo affare dal momento che l’assist che può sbloccare questa operazione arriva dall’Inter, diretta pretendente per il titolo.

Napoli, altro regalo per Conte grazie all’Inter

In stagione ha messo a segno già 4 gol, a conferma del fatto che sa come far male in area di rigore. L’Udinese ha messo in conto che Lorenzo Lucca possa partire già a gennaio e si sta muovendo già per il sostituto.

In tal senso, l’assist per questo affare che il Napoli può contendere alla Juventus arriva dall’Inter, con i bianconeri che hanno messo nel mirino Marko Arnautovic, che sta giocando pochissimo con Simone Inzaghi e che potrebbe salutare per trovare maggiore spazio. Insomma, si muovono le pedine in Serie A.