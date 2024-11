Manna fa tremare i tifosi: ” Se non risolve a gennaio…”

In casa Napoli ci sono diverse questioni che ormai tengono banco. E il direttore sportivo dei partenopei ha fatto tremare tutti con la sua dichiarazioni

Anguissa, Meret, Kvaratskhelia e Osimhen. Sono queste le quattro vicende che ormai tengono banco da diverso tempo in casa Napoli. Le prime tre questioni riguardano principalmente il rinnovo e la volontà dei partenopei è sempre stata chiara. Naturalmente resta da capire se i giocatori la pensano allo stesso modo e vogliono continuare questa avventura con gli azzurri. Per quanto riguarda il nigeriano l’addio è certo, ma restano da capire le tempistiche.

Intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio importante da parte di Manna. Il direttore sportivo del Napoli è stato protagonista del Social Football Summit e dal palco ha fatto un punto su una trattativa. La speranza è che possano arrivare delle buone notizie e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro sul destino dei partenopei e anche dello stesso giocatore.

Napoli: Manna a sorpresa, l’annuncio fa paura ai tifosi

Si preannunciano settimane importanti in casa Napoli per il futuro. Le idee sul calciomercato sono molto chiare, ma prima devono essere risolte alcune questioni interne a partire dai rinnovi. Le trattative vanno avanti ormai da tempo e per questo motivo la speranza è che si possa chiudere in davvero poco tempo.

Ma da parte del Napoli non c’è nessuna intenzione di accelerare in una trattativa. Ai microfoni del Social Football Summit, Manna ha assicurato che l’obiettivo dei partenopei è quello di rinnovare con Kvaratskhelia entro gennaio. In caso di una fumata nera, il discorso si sposterebbe in estate. Lo stesso direttore sportivo ha confermato che non esiste un arco temporale per trovare l’accordo e che da parte dei partenopei l’offerta resta quella. “Se per loro va bene si firma, altrimenti se ne parla a giugno“, le parole del ds dei partenopei.

Naturalmente più i tempi si allungano e meno sono le possibilità di rinnovare con il Napoli per Kvaratskhelia. Il pressing di Barcellona e PSG prosegue e a questo punto non è da escludere un addio. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come finirà la questione del georgiano. Di sicuro i partenopei non hanno fretta, ma anche non faranno follie. La palla passa in mano al giocatore, chiamato a dire sì o no alla proposta dgli azzurri.