Calciomercato: Elmas in Serie A, affare low cost e colpo di scena

Il macedone Elmas, che ha lasciato a Napoli un ottimo ricordo di sé, a sorpresa può tornare in Serie A. Attualmente in forza ai tedeschi del Lipsia, si tratta di un calciatore che ha delle doti importanti e che può arrivare davvero a basso costo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

I tifosi del Napoli non lo hanno neanche lontanamente dimenticato. Si tratta di un calciatore che ha delle doti molto particolari e rare, visto che può agire in tante zone di campo con ottimi risultati. Da mezzala ed in generale da centrocampista ha dimostrato di saper unire corsa e qualità, come raramente si vede.

Allo stesso tempo, però, ha saputo fare la differenza sia da ala, soprattutto a sinistra ma anche a destra, così come da trequartista. La sola posizione dove forse ha faticato di più è quella di falso nove, dal momento che ci ha giocato poco e non ha convinto. Al Lipsia, però, le cose stanno andando molto male ed a sorpresa può tornare in Serie A.

Il macedone di nuovo in Serie A: colpo di scena inattesa

Nonostante le sue doti ed il grande investimento fatto dal Lipsia per lui, in terra teutonica le cose non sono andate per il verso giusto. Sta giocando con il contagocce e più passa il tempo, meno minuti gli vengono concessi. In maniera del tutto paradossale. Ma ora nella sua carriera sta arrivando una svolta significativa.

Stando a quanto raccontato da Bild, noto quotidiano tedesco, si sta seriamente valutando l’ipotesi di lasciar partire Elif Elmas già a gennaio, dal momento che in casa Red Bull c’è insoddisfazione per il suo rendimento. E per questo si tratta di una occasione da cogliere al volo per tanti club di Serie A.

Elmas saluta il Lipsia: le ultime a riguardo sorprendono

Visto il poco spazio avuto, andrebbe via sicuramente ad una cifra più bassa rispetto al suo effettivo valore. Nelle scorse settimane il nome di Elmas è stato accostato anche ad un ritorno al Napoli, oltre che ad un passaggio all’Atalanta.

In ogni caso, se questa cosa dovesse trovare conferma, è lecito immaginare che siano tanti i club che possono provare a fare un tentativo per l’ex talento del Fenerbahce.