Napoli, Conte in ansia: allarme Kvara dopo la Nazionale

In casa Napoli, in vista dei prossimi impegni contro la Nazionale, scatta l’allarme relativo a Kvara, che è appena rientrato a Castel Volturno. La situazione mette in allarme Antonio Conte, che sa che le prossime partite per i partenopei saranno decisive. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Lasciata alle spalle una sosta per le Nazionali a dir poco lunga e piena di sorprese per le gare che si sono giocate, è tempo adesso di fiondarsi nuovamente sulla Serie A. In tal senso, il Napoli è atteso da una partita da non sbagliare, dal momento che contro la Roma serve ritrovare il successo per difendere il primo posto dopo il KO con l’Atalanta ed il pari con l’Inter.

Il margine d’errore è ridotto davvero ai minimi termini, dal momento che alle spalle la concorrenza è tanta e di qualità. In tal senso, Antonio Conte chiederà ancora una volta il massimo ai suoi calciatori e si affiderà soprattutto a Kvara. La sua qualità risulta essere totalmente imprescindibile ma ora dopo le gare con la Georgia scatta un po’ di preoccupazione.

Il tecnico del Napoli in allarme: le ultime in vista della Roma

La classe del 77 è l’elemento che dà imprevedibilità alla manovra del Napoli e con una Roma ferita e caricata dall’ennesimo cambio in panchina non se ne potrà fare a meno. Dagli impegni con le Nazionali, però, non arrivano notizie particolarmente incoraggianti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, Kvara è tornato dagli impegni con la sua Georgia con il morale a terra. La forte delusione nasce dalla sconfitta imprevista arrivata contro la Repubblica Ceca che ha condannato la sua Nazionale al terzo posto in Nations League, con il rischio di una retrocessione. E la cosa non può non preoccupare anche in casa Napoli.

Napoli, allarme Conte per Kvara: ecco per quale motivo

Conte ha bisogno del suo campione a pieno regime e la speranza (ed allo stesso tempo la preoccupazione di tutti) è che non si faccia condizionare. Ecco invece le ultime sull’infortunio di McTominay.

Il tecnico, infatti, spera che Kvaratskhelia possa trasformare questa delusione in rabbia e furore agonistico per trascinare il Napoli alla vittoria nella partita contro la Roma e che non diventi frustrazione.