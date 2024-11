Serie A, club ceduto agli americani: annuncio inatteso del CEO

In Serie A arriva la svolta del tutto inattesa per la cessione di un club, dal momento che arriva un cambiamento non di poco conto. Il miliardario americano è pronto a fiondarsi su questa società ed ora arriva l’annuncio a sorpresa da parte di uno dei massimi dirigenti. Si tratta addirittura del CEO. Ecco le ultime.

Il mondo del calcio sempre più in maniera netta è diventato un business come tanti settori della nostra economia. Senza nessuna differenza. Da questo punto di vista, infatti, i cambi al vertice stanno diventando sempre più frequenti ed il mercato societario ricorda molto ormai quello che riguarda gli allenatori ed i calciatori.

Da questo punto di vista, infatti, imprenditori italiani stanno diventando sempre più frequenti. In Serie A, invece, stanno aumentando sempre di più gli investitori provenienti dagli Stati Uniti d’America, dove forse il calcio italiano è visto con grande considerazione. In tal senso, adesso, un’altra realtà potrebbe seriamente passare nelle mani di un miliardario americano.

Serie A, club nel mirino degli americani: le ultime

Quando ci sono degli avvicendamenti societari non può non emergere un po’ di preoccupazione in prospettiva futura, dal momento che non si conoscono quelli che potrebbero essere i piani societari a riguardo. In tal senso, in Serie A un altro club potrebbe seriamente cambiare proprietà. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Al centro di queste voci c’è, infatti, il Genoa, accostato al proprietario del Chelsea e del Strasburgo Todd Boehly, miliardario americano che sta investendo sempre di più in maniera importante sul calcio in generale. Adesso pare interessato alla Serie A, con il Grifone che è stato messo in vendita, praticamente, dal fondo 777 Partners.

Club ceduto, il CEO esce allo scoperto: “Ecco come stanno le cose”

A parlare di questa ipotesi che è esplosa, per così dire, nella giornata di ieri è il quotidiano genovese Il Secolo XIX, che spiega come Andres Blazquez, CEO del Genoa, abbia per il momento smentito queste voci che sono arrivate.

In tal senso, infatti, ha ribadito come al momento non risulti nessun interessamento da parte di Boehly nei confronti del Genoa, che però di sicuro desta molto interesse in investitori americani. Le prossime settimane saranno decisive. Dopo le voci su Red Bull pronta ad acquisire il Torino, arriva un’altra voce su un colosso dell’economia pronto ad investire in Serie A.