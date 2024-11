Red Bull compra il club italiano: primo colpo di mercato dal Napoli

La Red Bull è pronta ad investire anche in Serie A ed in tal senso l’affondo sembra essere deciso e pronto a partire. E la notizia coinvolge molto da vicino anche il Napoli, dal momento che il primo colpo potrebbe arrivare proprio dal club partenopeo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il mondo del calcio sta diventando sempre più difficile da decifrare e dinamico, dal momento che le cose cambiano con un ritmo davvero frenetico. In tal senso, si sta assistendo in maniera sempre più frequente a degli avvicendamenti societari, dal momento che tutto è diventato ormai un business. In Serie A sempre più spesso stanno diventando presenti gli USA.

Non sono, però, gli unici gli americani ad investire in Italia, soprattutto se si tiene in considerazione il fatto che sono sempre più rari i presidenti provenienti dalla penisola. Adesso anche la Red Bull si prepara ad acquisire una realtà iconica del nostro movimento calcistico ed il primo colpo di calciomercato potrebbe seriamente arrivare dal Napoli.

Il colosso mondiale è pronto ad investire in Serie A

Siamo al cospetto di una delle realtà più importanti, in termini economici, a livello planetario e da anni ormai sta investendo nello sport. Basti pensare al Salisburgo, al Lipsia ed al Bragantino nel calcio ed alla Scuderia di Formula 1 che porta il nome della società in questione. In tal senso, un altro club italiano si può aggiungere a questa sfilza di realtà collegate tra loro.

Da un paio di settimane, però, si parla dell’interessamento da parte di Red Bull per il Torino. Come raccontato da ToroNews.net, infatti, al momento se Cairo ha smentito la cosa la realtà austriaca in questione non si è pronunciata. Per molti questa rappresenta la dimostrazione del fatto che qualcosa ci sia in pentola.

Red Bull pronto a sbarcare in Italia: primo colpo dal Napoli

Per Cairo la situazione attorno ai granata si sta facendo molto delicata, con le contestazioni che sono all’ordine del giorno. Davanti ad una buona offerta, dal momento che con Red Bull ci sono buoni rapporti, allora potrebbe valutare seriamente l’ipotesi di cedere.

Ed in tal senso, il primo colpo per ridare entusiasmo alla piazza potrebbe arrivare proprio dal Napoli, dal momento che lo staff tecnico del Torino da tempo sta seguendo Giovanni Simeone.