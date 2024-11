Mercato Napoli, nuovo bomber per Conte: lo porta Totti

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano a lavorare per cercare i rinforzi giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di una svolta non di poco conto e di un nome nuovo che può fare al caso del tecnico partenopeo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri viaggiano con la consapevolezza di aver operato fin qui molto bene da quando è arrivato Antonio Conte in panchina, che ha avuto l’effetto di un elettroshock per tutto l’ambiente. Dopo i disastri della passata stagione serviva una inversione di tendenza ed è arrivata. Adesso, però, resta da risolvere la grana, per così dire, legata al centravanti.

Fino a questo momento, infatti, Romelu Lukaku ha offerto un rendimento al di sotto delle aspettative, soprattutto in termini di manovra e di gioco, e tutti ne stanno risentendo. Alle sue spalle sono troppo diversi, invece, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Per questo motivo, a quanto pare il Napoli sul mercato ha individuato un nuovo bomber su cui fiondarsi.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo bomber: le ultime

Gli azzurri sono alla ricerca dei rinforzi giusti, con l’assoluta consapevolezza che dopo gli sforzi fatti in estate è inimmaginabile ripetersi. A meno che non sarà ceduto Victor Osimhen, ponendo la parola fine ad una telenovela che va avanti ormai da tanto, troppo tempo. In tal senso arrivano sviluppi.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, infatti, gli azzurri hanno messo gli occhi su Arnaud Kalimuendo, bomber francese attualmente in forza al Rennes e cresciuto nel Paris Saint Germain. Il giocatore fa parte della Nazionale Under 21 francese ed a conferma di ciò c’è un indizio davvero non di poco conto.

Napoli, occhi sul bomber francese: affare da 20 milioni di euro

Gli osservatori del Napoli, infatti, hanno seguito la partita dell’Under 21 tra Italia e Francia proprio per vederlo all’opera dal vivo e valutare se risponde o meno all’identikit che ha tracciato il tecnico Antonio Conte.

Classe 2002, Kalimuendo sta impressionando tutti sia per la sua forza che per la sua classe. In stagione ha già trovato 3 gol ed è un giocatore che si fa apprezzare anche per la sua capacità di legare il gioco e di fare da collante tra i reparti. Si attendono sviluppi. In passato il calciatore è stato seguito da Francesco Totti.