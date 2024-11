Allegri torna in Serie A: colpo di scena, decisione presa

Massimiliano Allegri dopo la parentesi alla Juventus è pronto a tornare in Serie A ed a vivere una nuova esperienza da allenatore. Si tratta di un autentico colpo di scena che lascia di stucco anche i tifosi. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più vincenti della sua generazione, nonostante non abbia raccolto negli anni pareri unanimi sul suo operato. Pur avendo, infatti, praticamente sempre raggiunto gli obiettivi fissati dai suoi club, le perplessità riguardano prevalentemente la proposta di gioco. In controtendenza rispetto alla moda, per così dire, dei tempi.

Ha sempre badato al sodo Massimiliano Allegri, spesso contrapposto proprio come filosofia di gioco a maestri come Maurizio Sarri o Pep Guardiola. In tal senso, però, dopo la parentesi, l’ultima, dolorosa alla Juventus, è pronto a rimettersi in gioco ed a tornare in panchina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

L’ex Juventus è pronto a tornare in Serie A: le ultime

Di recente si è parlato di un suo approdo alla Roma, soprattutto poco prima e poco dopo l’esonero di Ivan Juric, il cui percorso in giallorosso è stato costellato da problemi sin dalle battute iniziali. Adesso, per lui, arriva una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, infatti, il nome di Massimiliano Allegri resta in cima alla lista dei desideri della Roma per il nuovo anno. A decidere il tecnico sarà, infatti, Claudio Ranieri, attuale tecnico della Roma, che ha una grande considerazione dell’ex Milan e Juventus, che potrebbe essere il profilo ideale per ricostruire tra i giallorossi.

Massimiliano Allegri torna in panchina: il club lo ha scelto

La sua esperienza, infatti, potrebbe essere importante per tenere sotto controllo, per così dire, il malumore di una piazza come quella della Roma che da diverso tempo sta facendo i tempi con dei risultati ben al di sotto delle aspettative.

Allegri, d’altronde, sin dalle battute iniziali successive all’addio alla Juventus, ha fatto capire a chiare lettere che gradirebbe un ritorno in panchina. E la Roma potrebbe essere una soluzione estremamente interessante per fargli ritrovare gli stimoli adeguati in tal senso. Si attendono sviluppi, ma a quanto pare i giallorossi torneranno alla carica per il toscano.