Napoli, Di Lorenzo ha un problema: allarme Conte

Dopo la partita di ieri sera tra Italia e Belgio che lo ha visto grande protagonista, per Giovanni Di Lorenzo emerge un problema da mettere in preventivo e che causa apprensione anche in Antonio Conte. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa riguarda nello specifico.

Siamo al cospetto di un calciatore che sta facendo grandissime cose e che è rinato dopo i disastri, di squadra ma anche individuali, della passata stagione. E’ stato un anno molto complicato, l’ultimo, a dir poco difficile ed anche in Nazionale ha sofferto tantissimo, mentre ora sta dando delle risposte molto importanti. Una nuova svolta è arrivata con Conte.

Il tecnico azzurro prima ha preteso a gran voce la conferma del suo capitano, e poi lo ha messo totalmente al centro del progetto. Come confermato, ovviamente, dalle sue prestazioni, a dir poco dominanti in tutte e due le fasi di gioco. Adesso, però, per Giovanni Di Lorenzo c’è un problema e la questione non può non allarmare Antonio Conte.

Problema per il capitano del Napoli: le ultime

Si è comportato egregiamente prima da braccetto della difesa a tre sul versante destro, poi ha giovato ulteriormente del passaggio del Napoli al 4-2-3-1, che gli ha permesso di tornare nella sua posizione ideale. Quella di terzino. Adesso, però, c’è un aspetto da tenere in considerazione.

A sottolineare questo aspetto è l’ex dirigente sportivo e procuratore Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte, che ha spiegato come dal suo punto di vista Giovanni Di Lorenzo ha un problema non di poco conto. Per lui, infatti, non sa marcare dal momento che non ha le stimmate del difensore. E questo aspetto è emerso in maniera importante

Di Lorenzo, allarme per Conte: parole molto dure

Le parole in questione sono arrivate direttamente da una persona esperta in materia, e per questo vanno fatte delle riflessioni. Come sicuramente avrà fatto lo stesso Conte sin dall’inizio. Al di là di questo, però, le risposte saranno date ancora una volta in campo e dal rettangolo verde.

Alla ripresa Di Lorenzo, insieme ai suoi compagni, dovrà dare delle risposte non di poco conto, visto che ci sarà un test a dir poco significativo che vedrà il Napoli di scena contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona.