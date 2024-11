Chiesa in prestito in Serie A: decisione a sorpresa, c’è l’annuncio

Si continua a parlare in maniera insistente di un prestito in Serie A per Federico Chiesa, che al Liverpool sta trovando pochissimo spazio. In tal senso, arriva la decisione a sorpresa che spiazza tutti, con tanto di annuncio che rivoluziona completamente il destino dell’ex Fiorentina e Juventus. Andiamo a vedere le ultime.

Siamo al cospetto di un calciatore dall’enorme valore. Forse, in senso assoluto, il più forte in Italia per il talento che ha e per i colpi di cui è capace. Dopo la sua esplosione con la maglia della Fiorentina, alla Juventus ha fatto bene inizialmente ma poi è crollato dal punto di vista atletico e fisico, con gli infortuni che lo hanno frenato tantissimo.

In estate è arrivata la rottura con i bianconeri, con il passaggio al Liverpool che non ha migliorato le cose. Gli infortuni lo stanno falcidiando e fin qui ha giocato con il contagocce tra i Reds, dal momento che è stato praticamente sempre fuori servizio. Da tempo si vocifera di un suo ritorno in Serie A ed ora nel futuro di Federico Chiesa arriva una svolta importante.

L’ex Juventus in prestito in Serie A? Le ultime

In Italia è stato accostato a tante realtà, a cui farebbe sicuramente il suo talento se messo nelle condizioni di esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Chiaramente l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio che percepisce al Liverpool, con il prestito che sembra essere la soluzione ideale da questo punto di vista.

In tal senso, però, come raccontato da Nicolò Schira su X, infatti, arriva una svolta. A quanto pare, infatti, il Liverpool ha deciso di non lasciar partire Federico Chiesa, dal momento che crede nelle sue potenzialità e sta lavorando per metterlo nelle condizioni migliori dal punto di vista prima fisico e poi atletico.

Chiesa in Italia, arriva la svolta: il club ha deciso

Si era parlato di lui anche in chiave Napoli, ma a quanto pare è tutto almeno da rimandare all’estate, dal momento che per il momento i Reds contano di recuperarlo e vogliono dare un senso all’investimento fatto solo pochi mesi fa.

Dunque il futuro di Chiesa non subirà nessuna svolta epocale in questo inverno, e per lui il Liverpool resta il presente ed il suo futuro prossimo. Si attendono sviluppi.