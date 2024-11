Mercato Napoli, primo regalo per Conte: assist inatteso dalla Juve

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano e continuano nella ricerca dei rinforzi chiesti da Antonio Conte per il prosieguo della stagione. In tal senso, arriva la svolta per il primo colpo invernale da consegnare nelle mani del tecnico e l’assist stavolta arriva dalla Juventus. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Giovanni Manna ha già dimostrato in estate di sapere come fare e come muoversi per regalare ad Antonio Conte i rinforzi di cui ha bisogno. La linea di difesa, in tal senso, è quella sulla quale si stanno concentrando maggiormente le attenzioni da parte del club in questione, che sa di dover intervenire senza alcuna esitazione.

In tal senso, le strade del Napoli e della Juventus tornano ad intrecciarsi questa estate, a conferma di come le idee e le esigenze sono spesso sovrapponibili, come si suol dire. In tal senso, una svolta per questo affare arriva in maniera del tutto paradossale proprio da parte dei bianconeri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Mercato Napoli, primo regalo per Conte: le ultime

Antonio Conte sa che soprattutto in sede di calciomercato non transige. Sa quello di cui la sua squadra ha bisogno e pretende che il club, sposando il suo progetto, si adoperi per regalargli ciò che serve per vincere o almeno per essere competitivi. In tal senso, andiamo a vedere cosa sta bollendo in pentola in sede di calciomercato.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus si sta muovendo sulle tracce di Tah, centrale del Bayer Leverkusen con il contratto in scadenza in questa estate e con tanti club al seguito. In tal senso, la notizia può spalancare le porte ad un affare importante per il Napoli, per il quale potrebbe essere una sorta di semaforo verde.

Napoli, intreccio con la Juventus per il difensore: ecco perché

Il Napoli infatti al pari della Juventus è interessata ad Ismajli dell’Empoli, che sta facendo molto bene in questa annata. Se i bianconeri dovessero abbandonare questa pista, allora la strada potrebbe essere spianata.

Il valore del calciatore, perno anche della Nazionale albanese, è di circa 10 milioni di euro e per caratteristiche si sposerebbe benissimo con Antonio Conte. Da vedere se tornerà di moda in casa Napoli il nome di Ismajli.