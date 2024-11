Mercato Napoli, guizzo di Manna: arriva dal Boca, lo manda Cavani

Mercato Napoli, arriva il colpo di scena per il guizzo di Giovanni Manna. Nel mirino del direttore sportivo azzurro ci finisce il talento argentino, che piace a tante big d’Europa. I partenopei provano ad anticipare la concorrenza e sono pronti all’affondo decisivo già nella sessione di gennaio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo i conti con una nuova primavera. Una sorta di rinascita dopo i disastri della passata stagione, con Aurelio De Laurentiis che ha preferito andare sul sicuro. Innanzitutto si è affidato ad un direttore sportivo giovane ma dalle comprovate qualità. Stiamo parlando di Giovanni Manna. E poi in panchina ha scelto il meglio, con Antonio Conte.

In sede di mercato il Napoli si sta muovendo per regalare i rinforzi giusti al tecnico per poter puntare con decisione allo Scudetto ed in tal senso gli occhi vanno in Argentina. Il colpo arriva dal Boca Juniors e lo sponsor d’eccezione per questo affare è addirittura Edinson Cavani. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, occhi puntati sul talento argentino: le ultime

Il Boca Juniors, da sempre, è una autentica fucina di talenti e riesce da sempre a mescolare gioventù ed esperienza per puntare a vincere tutto. In tal senso, un ennesimo talento Xeneizes è pronto a fare il grande salto e gli azzurri si preparano ad affondare il colpo in maniera decisa.

Stando a quanto raccontato in Argentina, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Kevin Zenon, laterale sinistro del Boca Juniors e nel giro delle selezioni giovani della Nazionale Albiceleste. Ed in tal senso uno sponsor di questo affare potrebbe essere proprio Edinson Cavani, che con Zenon condivide lo spogliatoio.

Napoli, guizzo di Manna per il talento del Boca Juniors

La concorrenza non manca di certo e per questo motivo Giovanni Manna ha bisogno di un guizzo per provare ad anticipare tutti e regalare le prestazioni di un calciatore in grado di giocare a tutta fascia sul versante mancina ad Antonio Conte.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, per un giocatore che, classe 2001, ha delle prospettive molto interessanti davanti a sé. Le prossime settimane saranno decisive. Zenon al Napoli, la pista può diventare caldissima.