Napoli, colpo dal Real Madrid: ADL ha anticipato tutti

Grandi movimenti si starebbero registrando dalle parti di Castelvolturno in vista del prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino uno dei campioni del Real Madrid, finito un po’ ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Sfruttando l’ottimo rapporto con Florentino Perez, il presidente del Napoli sarebbe pronto ad avanzare una prima offerta per il calciatore, che a detta di molti avrebbe già aperto alla possibilità di vestire azzurro a partire da gennaio.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da valutare diversi fattori importanti, eppure sembrerebbe essere stata intrapresa la strada giusta, quella che vede come meta finale proprio Napoli.

Napoli, colpo dal Real Madrid: arriva un talento

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che nel prossimo calciomercato lavorerà per rinforzare ulteriormente la rosa messa a disposizione di Antonio Conte. Il salentino, manager di questa squadra, avrebbe già presentato una lista di nomi al diesse Giovanni Manna, fra i quali figurerebbe anche quello del campione del Real Madrid.

Considerata la forte concorrenza che c’è dalle parti di Valdebebas, il calciatore, in questo primo trimestre di stagione, è stato utilizzato veramente poco da Carlo Ancelotti, che quasi non sembrerebbe proprio vederlo, nonostante le sue qualità. Inevitabilmente questo ha creato dello scontento, che starebbe portando il giocatore a valutare seriamente la possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio. Il Napoli rientrerebbe tra le squadre interessate a sfruttare quest’opportunità, anche se, ovviamente, non sarebbe l’unica.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur, sfruttando lo scarso impiego di questo inizio stagione (appena 12 presenze per un totale di 307′), Aurelio De Laurentiis sarebbe stuzzicato dall’idea di portare in Italia Arda Guler, giovane talento turco che è stato cercato e trattato già l’estate scorsa, prima che poi il ragazzo decidesse di andare al Real Madrid.

Colpo ‘Galactico‘ del Napoli: i dettagli

Il Napoli ha messo gli occhi su Arda Guler per il prossimo calciomercato invernale. Il turco sta giocando veramente poco al Real Madrid, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis potrebbe sfruttare la sua voglia di rivalsa per accoglierlo, a braccia aperte, in Italia.

Inutile dire che la situazione è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché al momento non si conoscerebbe ancora la posizione del club spagnolo, che su un talento come quello del turco ci ha puntato ed ha intenzione di farlo ancora. Per questo, stando alle ultime notizie, potrebbe darsi che Napoli e Real si accordino per un prestito biennale di Arda Guler con possibilità di riscatto e contro riscatto, anche se ovviamente è tutto un divenire, perché molto dipenderà ovviamente dalla volontà del ragazzo, che comunque sembrerebbe essere piuttosto scontata.