Napoli: blitz in Spagna, Manna piazza il colpo

I partenopei lavorano per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. C’è un nome che ben presto potrebbe diventare un obiettivo reale degli azzurri

È un Napoli che inizia a muoversi con attenzione sul calciomercato. I partenopei stanno ragionando su quali obiettivi affondare il colpo e nelle ultime ore è spuntato un nome fino ad ora mai uscito. Si tratta di un profilo che stuzzica molto ADL e potrebbe essere anche il giocatore giusto per dare a Conte una alternativa importante a destra oltre che un rinforzo con caratteristiche che forse mancano nella rosa attuale.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, le riflessioni sono in corso e presto si deciderà se affondare il colpo oppure no. La volontà da parte dei partenopei è sicuramente quella di fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Poi naturalmente si dovrà valutare se le cifre richieste dalla squadra proprietaria del cartellino sono quelle giuste oppure no.

Calciomercato Napoli: occhi in Spagna, si chiude a gennaio

Il Napoli per il calciomercato invernale ha delle priorità e Manna ad oggi si sta concentrando su queste. Uno degli obiettivi è sicuramente un esterno destro. Conte non ha abbandonato l’idea di riproporre una difesa a 3, ma per farlo serve un rinforzo su quella fascia e nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo.

Si tratta di Andrei Ratiu del Rayo Vallecano. Un giocatore non sconosciuto a molti visto che ha fatto parlare in Spagna sia per la velocità di punta (solo dietro a Vinicius) che per i capelli blu all’ultimo Europeo. A parte queste due curiosità, si tratta di un calciatore esperto visti i suoi 26 anni e in grado di dare delle garanzie importanti allo stesso Conte. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e vedremo se poi Manna deciderà davvero di affondare il colpo oppure no.

Dalla Spagna confermano la clausola rescissoria di 25 milioni di euro, ma c’è la volontà anche di trattare per abbassare un po’ la cifra e consentire a Ratiu di fare il salto di qualità direttamente durante il calciomercato invernale. Resta da capire se la richiesta degli spagnoli sarà soddisfatta da ADL oppure no. La certezza è rappresentata dal fatto che c’è bisogno di un esterno destro e il romeno rappresenta una possibilità. Vedremo se si arriverà alla fumata bianca o si andrà su un altro obiettivo.