Napoli, colpo dalla Premier League: anticipata la Juventus

Il Napoli è già forte e competitivo di suo, ma in vista di gennaio Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su un talento della Premier League.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino sarebbe convinto delle qualità di questo calciatore, che completerebbe una volta e per tutte il reparto offensivo della formazione partenopea. Da qui a parlare di affare fatto, però ce ne vuole, anche perché sul giocatore ci sarebbe il forte interesse anche della Juventus, con Thiago Motta che starebbe spingendo in prima persona per portarlo in bianconero.

Da capire quale delle due società di Serie A avrà alla fine ragione, anche se l’impressione è che possa essere proprio il Napoli a spuntarla.

Il Napoli pesca in Premier League

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che anche ieri contro la Roma ha dato prova della sua forza e della sua profondità di rosa. Nonostante questo, comunque, Antonio Conte avrebbe intenzione di compiere qualche accorgimento nel prossimo calciomercato invernale, come conferma anche l’interesse per il giovane talento della Premier League.

Il calciatore avrebbe ammaliato con le sue giocate l’allenatore salentino, al punto che quest’ultimo avrebbe mandato qualche suo uomo fidato in Inghilterra per visionarlo dal vivo. Ricevute le ottime valutazioni, il tecnico azzurro avrebbe immediatamente proposto il suo nome alla dirigenza, la quale si sarebbe iniziata a muovere di conseguenza per cercare di portarlo in Serie A nel prossimo calciomercato invernale.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, il Napoli potrebbe fare sul serio per Eberechi Eze del Crystal Palace, trequartista inglese classe 1998 che in questa stagione con la maglia delle Eagles ha collezionato 12 presenze, 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni. Come anticipato, sul giocatore ci sarebbe la forte concorrenza della Juventus, ma il problema sarebbe principalmente un altro, l’alta valutazione che il club inglese fa del suo giocatore.

Napoli e Juventus condividono un obiettivo da 70MLN

Testa a testa fra il Napoli e la Juventus per Eberechi Eze del Crystal Palace. Rispetto alle passate stagioni, il calciatore delle Eagles si starebbe mettendo decisamente meno in mostra, ma le qualità del classe 1998 sono indiscutibili, ed è per questo che Antonio Conte e Thiago Motta ci starebbero facendo un pensierino in vista di gennaio.

Il problema, come anticipato, è però uno, ovvero la richiesta economica del Crystal Palace. Stando a dati Transfermarkt, il cartellino di Eze dovrebbe valere all’incirca 60 milioni di euro, ma per lasciar partire la sua stella già nel prossimo calciomercato invernale, le Eagles ne chiederebbero addirittura 70, forti anche della scadenza del contratto dell’inglese nel 2027.