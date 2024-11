Napoli, colpo in attacco: occhio ADL, c’è la Premier

Lukaku è tornato a segnare in Serie A, ma il Napoli è attento a monitorare profili interessanti in attacco. ADL suona la carica, intreccio in Premier

In poco tempo può cambiare la sua carriera. Un exploit improvviso per attirare i forti interessamenti della Premier League, ma c’è ancora il Napoli sulle sue tracce: conosciamo i dettagli della futura operazione del presidente De Laurentiis.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente profili interessanti per il futuro immediato. A gennaio arriveranno nuovi rinforzi per puntellare la rosa, ma nella prossima estate ci saranno interventi decisivi. Una nuova rivoluzione per ringiovanire la rosa a disposizione di Antonio Conte che ha sposato completamente il progetto di Aurelio De Laurentiis.

Ancora una vittoria importante per gli azzurri che continuano a guardare tutti dall’alto. Lukaku è ormai l’usato sicuro: l’attaccante belga è tornato a segnare, ma il Napoli continua a seguire profili giovani dal sicuro avvenire. Spunta l’intreccio in Premier League: occhio ADL.

Napoli, intreccio con l’Inter: spuntano anche i top club della Premier

Un momento decisivo per voltare definitivamente pagina: per lui sarà una stagione spartiacque per poi prendere la decisione migliore in ottica futura. Il ds Manna è molto attivo per regalare nuovi colpi ad effetto in casa azzurra: spunta la decisione in Premier League.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su X due club della Premier League sono sulle tracce di Pio Esposito. Il giovane attaccante italiano, classe 2005, è ancora di proprietà dell’Inter: il Napoli sta monitorando le sue prestazioni con lo Spezia in Serie B. Settimo gol in 12 partite per lui: l’attaccante originario di Castellammare di Stabia sta trascinando i liguri in alta quota in classifica.

Il Ct della Nazionale maggiore, Luciano Spalletti, lo sta seguendo a lungo monitorando le sue prestazioni dal vivo. Nelle ultime sfide dell’Under 21 azzurra, è stato sempre presente spendendo parole d’elogio per il giovane attaccante dello Spezia.

A fine stagione l’Inter dovrà prendere la miglior decisione possibile in ottica futura: insieme ai fratelli Sebastiano e Salvatore, cercherà di ritagliarsi uno spazio fondamentale nel calcio che conta. La Serie B è stato il suo trampolino di lancio: è tornato allo Spezia perché si era trovato bene nella passata stagione, ma è arrivato il suo anno di consacrazione definitivo. Pio Esposito è pronto a volare in una big d’Europa, ma il suo futuro lo deciderà l’Inter con il suo agente.