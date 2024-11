Napoli, la furia di Ranieri: attacco in diretta tv

Esordio amaro per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Il suo ritorno in giallorosso non è stato felice, ma ha rivelato tutto in conferenza stampa: l’attacco diretto

Il Napoli ha superato di misura la Roma grazie al gol dell’ex di turno Romelu Lukaku. Il ritorno in panchina di Claudio Ranieri non è stato così entusiasmante: subito l’allenatore giallorosso ha voluto porre l’accento su un aspetto che non ha digerito durante la partita.

Un cambio di modulo nell’intervallo per cercare di strappare almeno un pari al Maradona. Il Napoli ha trovato subito il gol vittoria ad inizio ripresa grazie all’ex Romelu Lukaku: in conferenza stampa Claudio Ranieri si è lasciato andare anche ad una nuova analisi parlando di un aspetto che ha mal digerito.

La squadra azzurra continua a volare in classifica tornando così al primo posto in classifica, ma il percorso è sempre tortuoso. Il ritorno sulla panchina della Roma di Claudio Ranieri è stato poco avvincente: è arrivata subito un’altra sconfitta per Pellegrini e compagni. Scopriamo tutta la verità dell’allenatore romano: ecco cos’è successo pochi minuti fa.

Napoli, l’attacco di Ranieri in conferenza: la verità dell’allenatore della Roma

Un nuovo attacco diretto in conferenza stampa da parte dell’allenatore della Roma: la furia di Ranieri per sottolineare un aspetto negativo che ha inciso anche sul risultato finale a favore del Napoli.

Claudio Ranieri in conferenza stampa si è lasciato andare ad un’analisi dettagliata anche per quanto riguarda la direzione arbitrale: “Mancano dei cartellini a Lukaku stasera? Mi volete tirare per la giacca. Si, ma va bene cosi. Gli arbitri possono sbagliare. Stasera i nostri subito ammoniti; mentre quelli del Napoli invece no. Meglio star zitti: altrimenti dicono ‘ha perso e si lamenta…‘”.

L’allenatore della Roma ha criticato così le scelte arbitrali: è mancato subito un giallo a Romelu per un fallo nel primo tempo, ma l’arbitro Massa ha lasciato proseguire senza andare al Var. Ranieri non ha voluto andare oltre pensando così ai prossimi impegni tra Tottenham ed Atalanta: altre sfide ostiche per i giallorossi che cercheranno di tornare a sorridere.

C’è bisogno di un nuovo intenso lavoro dopo tre cambi di allenatore in pochi mesi. La dirigenza giallorossa dovrà anche pensare a nuovi colpi funzionali sul fronte calciomercato: saranno settimane intense per conoscere la nuova programmazione della Roma.