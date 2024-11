Napoli, Conte svela il malore di Kvara: l’annuncio

Kvara è stato subito sostituito da Conte per un motivo ben chiaro. L’annuncio dell’allenatore del Napoli, ecco tutta la verità

Tutto può cambiare in pochi giorni nel mondo del calcio. Kvara sta discutendo con la società partenopea circa il suo rinnovo contrattuale: la decisione ufficiale non è ancora arrivata, ma i contatti con il ds Manna continuano senza sosta. Spunta il nuovo malore dell’attaccante del Napoli: Conte ha rivelato quello che è successo poche ore fa.

Il talento georgiano ha un problema come annunciato nel post partita da Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha svelato tutta la verità a Sky Sport entrando nel dettaglio rivelando tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Kvara è apparso poco pimpante: ha avuto subito un’occasione da gol ad inizio partita sprecando così a due passi da Svilar con un colpo di testa di poco a lato. Ecco l’annuncio di Conte sul malore dello stesso attaccante del Napoli: spunta tutta la verità dell’allenatore georgiano.

Napoli, il motivo del cambio di Kvara: spunta la verità di Conte

Il Napoli vuole continuare a cullare il sogno Scudetto, ma è scattato subito il nuovo allarme intorno al talento georgiano sostituito ad inizio ripresa da Conte. C’è un problema annunciato dallo stesso allenatore del Napoli: ecco la verità in vista dei prossimi impegni in Serie A.

Lo stesso Antonio Conte ha svelato tutta la verità di Kvara ai microfoni di Sky Sport: “Ha fatto un ottimo primo tempo”. Il georgiano è tornato affaticato dagli impegni con la Nazionale e così l’allenatore del Napoli ha optato subito per il cambio grazie ad un Neres in splendida forma. Il problema all’adduttore va monitorato con cura in vista dei prossimi impegni in Serie A: un cambio per preservarlo già a partire dalla trasferta ostica contro il Torino.

Ancora una volta la sosta Nazionale ha messo in difficoltà il Napoli dopo aver perso per circa un mese Lobotka, tornato titolare contro la Roma. Ora il talento georgiano cercherà di evitare infortuni lunghi recuperando la sua forma migliore in ottica futura: la sfida contro il Torino sarà ostica per consolidare il primato in classifica.

Kvara cercherà di tornare a brillare in poco tempo: il gol manca ormai da tempo, ma l’intenzione del georgiano è quello di contribuire ai prossimi successi del Napoli dimenticandosi subito del periodo no.