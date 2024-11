Napoli, allarme Kvara: cosa rischia con Conte

Il Napoli supera di misura la Roma, ma scatta l’allarme Kvara: la decisione di Conte in ottica futura, cosa rischia ora l’attaccante georgiano

Il talento del Napoli è stato subito sostituito da Antonio Conte: una decisione sorprendente per il georgiano che non è apparso pimpante come in passato: l’allenatore azzurro ora potrebbe prendere provvedimenti decisivi anche in vista della prossima sfida contro il Torino. Kvara dovrà cambiare spartito per ritrovare quella serenità in campo che l’ha fatto esplodere a livello internazionale con la maglia azzurra.

Un’altra prestazione deludente per l’attaccante del Napoli che non è riuscito ad incidere contro la Roma. Conte l’ha subito tolto dal campo a metà della ripresa: spunta la delusione di Conte anche in vista della prossima sfida contro il Torino. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo, ma hanno rischiato anche il pareggio. Un’altra vittoria importante per Lukaku e compagni: l’attaccante belga ha deciso la gara con il tocco sottomisura eludendo la marcatura di Hummels nell’area piccola.

Una delusione totale per il talento georgiano che non è stato incisivo per tutta la durata del match. Un momento decisivo per prendere anche la decisione in ottica futura: spunta la verità dell’allenatore azzurro.

Napoli, il rischio di Kvara: la decisione di Conte

Al momento del cambio il talento georgiano del Napoli è rimasto scontento. In campo non è riuscito ad incidere come in passato: ad inizio della sfida contro la Roma ha sbagliato incredibilmente un’occasione da gol di testa. Un’involuzione totale per il suo modo di giocare: ci ha provato fino alla fine, ma dovrà ritrovare la brillantezza di un tempo.

Ora Conte potrebbe optare per Neres o Ngonge dal primo minuto contro il Torino. Una sfida delicata contro i granata che non stanno attraversando un ottimo periodo con Vanoli. Il Napoli si è ripreso la vetta della classifica con una vittoria di misura contro i giallorossi: altri punti in cassaforte per la squadra guidati da Antonio Conte. Tre mesi importanti per l’allenatore azzurro che non intende fermarsi proprio sul più bello.

Va recuperato subito Kvara che non è più decisivo come in passato: un momento no a causa anche della situazione contrattuale che non è stata ancora risolta. Il talento georgiano vuole continuare a brillare in maglia azzurra, ma il prossimo obiettivo di Conte sarà quello di riprenderlo dal punto di vista mentale.