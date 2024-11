Napoli, affare chiuso a gennaio: Conte ha deciso

Il Napoli continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Conte vuole chiudere subito il colpo a gennaio: spunta l’affare chiuso subito

Il ds Manna è sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco l’intreccio decisivo in Serie A, affare chiuso a gennaio. L’allenatore azzurro è entusiasta dell’immediato trasferimento a gennaio: scopriamo tutta la verità.

Il calciomercato può regalare nuovi colpi a gennaio. Il Napoli è ormai pronto per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: l’allenatore azzurro ha già dato il suo ok per l’operazione immediato nella sessione invernale. Gennaio è ormai alle porte: ADL vorrebbe subito accontentarlo con nuovi innesti di valore pronti già per il presente in Serie A. Un intreccio decisivo per l’operazione totale da 13 milioni di euro: spunta l’ok di Conte.

Napoli, colpo immediato: la decisione di ADL

Saranno settimane decise per programmare il prosieguo della stagione. La decisione di Conte può essere decisiva per mettere a segno il nuovo affare: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Come svelato dal portale calciomercato.com il Napoli vuole subito l’affare a gennaio. Conte l’ha messo nel mirino ormai da tempo: un trasferimento da 13 milioni per rinforzare il centrocampo azzurro. Jacopo Fazzini è pronto per il definitivo salto di qualità: il classe 2003 è stato accostato anche alle altre big della Serie A. Il ds Manna ha seguito senza sosta anche il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, che è pronto per una nuova sfida in un top club italiano o europeo.

Nelle ultime settimane è stato anche chiamato in Nazionale dal Ct Luciano Spalletti che l’ha promosso anche titolare. I rapporti tra il presidente De Laurentiis e Corsi sono ottimi: in passato hanno imbastito numerose trattative. Fazzini piace molto anche a Conte: un’operazione totale di 13 milioni per chiuderla già nella sessione invernale di calciomercato.

Anche il Milan si è mosso nelle ultime ore pensando anche di utilizzare le carte Colombo e Vasquez, i due calciatori di proprietà rossonera che vestono già la maglia dell’Empoli.

Tutto può cambiare rapidamente nel mondo del calcio già a partire da gennaio. Il Napoli intende subito rinforzare la rosa nella sessione invernale per volare ancora in alta quota: lo Scudetto resta un sogno. Conte vuole il centrocampista dell’Empoli fin da subito: ADL è pronto ad un nuovo sforzo sul fronte calciomercato.