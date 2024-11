Napoli: scambio con il Chelsea, Osimhen la chiave

I londinesi non sembrano aver mollato la pista che porta al nigeriano e non è da escludere una trattativa diversa da quella di solo soldi

Victor Osimhen continua ad essere uno dei pezzi pregiati da parte del Napoli. Nonostante sia in forza al Galatasaray, il nigeriano resta di proprietà da parte dei partenopei e la clausola rescissoria fissata ai 75 milioni di euro per il calciomercato estivo e un qualcosa che fa stare molto tranquilla la dirigenza azzurra anche con il contratto in scadenza nel 2026. La strada è lunga fino a luglio e può succedere di tutto. Ma le prestazioni lo rendono un giocatore appetibile e tutto può succedere.

Il Chelsea, stando a quanto riferito da caughtoffside, non ha assolutamente mollato la possibilità di portare Osimhen alla corte di Maresca durante il calciomercato invernale. E i Blues potrebbero mettere sul piatto soldi più una pedina molto interessante per quanto riguarda i partenopei. Siamo nel campo delle ipotesi essendo ancora a novembre, ma di certo è una idea da non sottovalutare.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, si chiude grazie a Osimhen

Il Napoli vorrebbe solo cash per quanto riguarda Osimhen, ma naturalmente davanti ad un calciatore importante sembra davvero complicato dire di no. Vedremo se sarà realmente così. C’è un giocatore che non rientra più nei piani di Maresca e i Blues potrebbero comunque piazzare entro la fine della stagione.

Secondo le informazioni di fichajes.net, Nkunku non rientrerebbe più nei piani del Chelsea e si parla della possibilità di una sua cessione durante il calciomercato estivo perché l’ex Lipsia punta a trovare più spazio durante la seconda parte della stagione. I Blues a questo punto potrebbero decidere di tenerlo fino al termine dell’anno e poi magare offrirlo proprio al Napoli per abbassare la proposta economica nell’affare Osimhen. E da parte dei partenopei sembra difficile non aprire a questa ipotesi.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Il Chelsea comunque è pronto a sfidare il PSG nella corsa a Osimhen e si tratta di un qualcosa che è destinato a tenere banco per diverso tempo visto che ci vuole del tempo per il calciomercato estivo. Ma Nkunku potrebbe a sorpresa essere la carta per sbloccare la trattativa e regalare un colpo importante a Maresca in vista della prossima stagione.