Napoli: allarme Politano, Conte preoccupato

In casa partenopea ci sono alcune cose da valutare e l’ex Roma sembra dare dei piccoli segnali non proprio ottimali. Cosa sta succedendo

In casa Napoli sono settimane di riflessioni su come muoversi in questo calciomercato e molto dipende anche dalle prestazioni che arrivano in campo. Le ultime uscite sicuramente non sono assolutamente brillanti e per questo motivo c’è la necessità di cambiare passo in alcune cose. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e quindi si sta cercando di individuare i giocatori che possono dare un cambio di passo concreto alla squadra.

Tra le situazioni più allarmanti in questo momento c’è sicuramente Politano. L’esterno capitolino è un giocatore assolutamente imprescindibile per il modo di giocare di Antonio Conte, ma c’è un dato che inizia ad essere preoccupante e lo evidenzia Corbo su La Repubblica. Serve, quindi, un cambio di passo per dare una mano in più ad una squadra non sicuramente facile.

Napoli: preoccupazione Politano, cosa sta succedendo

La situazione Politano rappresenta un piccolo segnale di allarme in casa Napoli. Il tecnico si aspetta un cambio di passo fondamentale per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Naturalmente la strada è comunque molto lunga e per questo motivo non possiamo escludere nulla considerato che Conte non esclude mai delle sorprese.

Per il momento Politano rappresenta un punto inamovibile per Conte, ma servono i suoi gol per cercare di alzare il livello e provare a sognare in grande. L’esterno romano sicuramente non è facilitato dal lavoro che fa durante la partita. Ora, però, deve essere molto più lucido per poter dare una mano ai suoi compagni. La strada è comunque lunga e non è da escludere che il tecnico chieda alla società un rinforzo ideale per far rifiatare il suo calciatore. Naturalmente non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si muoverà.

Di certo i gol di Politano servono a questo Napoli come il resto dei giocatori offensivi. Un piccolo allarme in questo senso c’è anche se bisogna dire che da parte di Conte non è stato lanciato nessuna preoccupazione particolare. Il lavoro che fa lo porta magari ad essere meno lucido e per questo motivo il calciomercato potrebbe venire in soccorso dei partenopei e dello stesso giocatore.