Vuole il Napoli: Conte apre, ritorno ad un passo

A sorpresa un giocatore potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. C’è il sì da entrambi le parti, ma ci sono ancora alcuni punti da chiarire

È un Napoli che potrebbe puntare sui cosiddetti cavalli di ritorno. Sono molti i calciatori che potrebbero comunque ipotizzare una nuova esperienza in azzurro per rilanciarsi dopo scelte non felici. Da Elmas a Zielinski passando magari anche per gli stessi Kim e Insigne. Al momento naturalmente non c’è nulla di concreto per diversi motivi, ma si lavora con attenzione per capire se ci sono le possibilità oppure no di un ritorno a vestire la maglia partenopea.

Al momento non si hanno certezze visto che manca del tempo per arrivare a gennaio e tutto può succedere. Ma, secondo quanto riferito da areanapoli.it, il calciatore starebbe spingendo con i propri intermediari a trovare l’accordo con il Napoli. Nessuna chiusura per diversi motivi, ma bisognerà comunque arrivare ad una intesa economica.

Calciomercato: dice sì al Napoli, ritorna in azzurro?

L’ipotesi di un ritorno a vestire la maglia del Napoli non è da escludere anche se per il momento si può dire che non c’è nulla di realmente concreto. Il calciatore starebbe spingendo per provare una nuova esperienza in azzurro, ma ci sono dei passaggi da chiarire e per questo motivo non è assicurato un suo rientro in Campania.

Elmas comunque non molla e continua a sperare in un accordo con il Napoli. Conte non ha mai nascosto di apprezzare il calciatore e per questo motivo la speranza di poter vestire nuovamente la maglia degli azzurri non è da escludere nel calciomercato invernale. La possibilità, come detto in precedenza, c’è e da parte dei partenopei nessuna chiusura. Ma naturalmente il tutto deve arrivare tramite le condizioni economiche che i partenopei metteranno sul tavolo.

Naturalmente per il momento stiamo parlando di una ipotesi molto remota visto che il Napoli dovrà comunque muoversi in uscita prima di poter chiudere una operazione di calciomercato simile. Ma Elmas ci spera e aspetta con ansia la possibilità di arrivare all’accordo con i partenopei. Naturalmente vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca per il ritorno del centrocampista macedone a vestire la maglia azzurra.