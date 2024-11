Dal Napoli alla Juve: assalto al Galacticos, c’è il sì del Real

C’è un giocatore pronto a lasciare i Blancos per iniziare una nuova avventura. La disponibilità al trasferimento c’è e vedremo se si arriverà alla fumata bianca

È un Napoli che sta molto attento alle occasioni che potrebbero esserci durante la sessione invernale. Una strategia che porta Manna a guardare tutte le chance che le big possono offrire. Per il momento siamo naturalmente nella fase delle valutazioni e delle riflessioni per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico.

Dal Real Madrid durante il calciomercato invernale potrebbero esserci diverse mosse a sorpresa e per questo motivo il Napoli guarda con attenzione a questo colpo. Dall’Inghilterra confermano che c’è la possibilità di un approdo in Italia anche se i partenopei non sono l’unica squadra interessata. Per questo motivo non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si ha la fumata bianca. Ma si tratta di un qualcosa destinato a tenere banco per diverso tempo.

Calciomercato Napoli: affare a sorpresa, sfida alla Juventus

Il Napoli è pronto a fare un regalo molto importante a Conte. Il tecnico salentino ha chiesto alla società dei rinforzi per alzare la qualità della rosa e il Real Madrid consente di avere una opportunità importante da sfruttare. La concorrenza è folta e per questo motivo non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Intanto dall’Inghilterra confermano l’interesse di Juventus e Milan nei confronti di Arda Guler. Il giocatore piace molto anche al Napoli e il calciomercato invernale rappresenta forse la giusta occasione per portarlo a fare una nuova esperienza. Al momento siamo naturalmente nel campo delle ipotesi. Il Real Madrid, però, pensa a farlo partire per consentirgli di giocare con continuità e la Serie A forse rappresenta il campionato giusto per provare un qualcosa di diverso rispetto a questo momento.

Difficile, però, capire la destinazione. La Juventus e il Milan gli consentirebbero comunque di giocare la Champions League e crescere dal punto di vista fisico. Nel Napoli magari avrebbe un ruolo più centrale e per questo motivo l’ipotesi Conte non è da escludere a priori in questo momento. Naturalmente stiamo parlando solamente di suggestioni visto che non c’è ancora niente di concreto. Ma i partenopei sono forti su Arda Guler e a questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione e se si potrà arrivare alla fumata bianca.