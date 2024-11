Napoli: deciso il primo colpo, si chiude per 12 milioni

I partenopei hanno ormai chiuso una operazione. Il giocatore dovrebbe arrivare in questa sessione di calciomercato per una cifra non elevata

Il Napoli accelera e chiude il primo colpo. Manna è ormai vicino a dare un rinforzo importante ad Antonio Conte per alzare il livello della rosa a disposizione del tecnico. Si tratta di un acquisto che dovrebbe consentire ai partenopei di avere una freccia in più al proprio arco per la seconda parte di stagione. Naturalmente fino a quando non si ha la fumata bianca tutto può succedere, ma la trattativa sembra essere ben impostata.

Secondo le informazioni di todofichajes.com, il Napoli è vicino a chiudere una operazione importante. La trattativa è impostata sui 10 milioni di euro più 2 di bonus e la fumata bianca è attesa nei primi giorni del calciomercato invernale. Naturalmente ancora mancano alcune settimane e non è da escludere un cambio di rotta. Ma, a meno di sorprese particolari, l’accordo dovrebbe essere ratificato entro poco.

Calciomercato Napoli: primo regalo a Conte, si chiude a gennaio

Il Napoli ha bisogno di rinforzi per rendere la rosa ancora più completa e la società sta lavorando per cercare di accontentare le richieste del tecnico. Un compito non semplice considerato che le disponibilità economiche non sono molte e per questo motivo bisognerà centellinare molto i movimenti. Ma una operazione sembra comunque ormai pronta ad essere definitiva e la fumata bianca potrebbe arrivare direttamente a gennaio.

Secondo le notizie che giungono dalla Spagna, Napoli e Rayo Vallecano hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Ratiu durante il calciomercato invernale per una cifra di 10 milioni più due di bonus. Un rinforzo importante visto che stiamo parlando di un esterno destro che ha confermato una velocità importante e potrebbe quindi rappresentare un’arma in più nella seconda parte di stagione. Naturalmente si possono avere certezze solamente dopo l’ufficialità.

Il Napoli, comunque, inizia a muoversi sul calciomercato invernale e Ratiu potrebbe rappresentare il primo rinforzo per Conte in vista della seconda parte di campionato. Un acquisto destinato comunque ad aprire alla possibilità di una difesa a tre e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione e se si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca in questa operazione.