Napoli: comprano Osimhen, clausola rescissoria pagata

Il futuro del nigeriano continua a tenere banco. Un club sembra essere pronto a tentare l’affondo e sborsare una cifra importante per lui

Si prospettano mesi decisivi e importanti per quanto riguarda Osimhen. L’approdo al Galatasaray ha portato il nigeriano a tornare ai suoi livelli e questo ha cambiato un po’ il suo futuro. Ora, infatti, la sua volontà è quella di provare una nuova esperienza in una big e non resta più in Turchia. Il Napoli attende forte di una clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Se il livello continuerà ad essere questo, difficile pensare ad una proposta inferiore durante il calciomercato estivo.

E, secondo quanto riferito da fichajes.net, c’è un club che potrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta e pagare la clausola rescissoria in estate. Per il momento sono in corso i ragionamenti e le valutazioni e si aspetterà la fine della stagione per sciogliere i dubbi. Ma sull’importanza di Osimhen e potrebbe essere il profilo giusto per il salto di qualità.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, prendono Osimhen

Osimhen al Galatasaray è ritornato a divertirsi e fare gol. Questa è sicuramente una buona notizia per il Napoli, che ha rischiato di doverlo cedere ad una cifra bassa. Ora i 75 milioni sono possibili anche se resta da capire se il contratto in scadenza nel 2026 può rappresentare un ostacolo. Per il momento siamo solo nel campo delle ipotesi, ma un club sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria per battere la concorrenza e aggiudicarsi il nigeriano.

Dalla Spagna rivelano come Osimhen resta nel mirino del PSG in ottica calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la strada per luglio è lunga. Ma i parigini hanno bisogno di un rinforzo di livello in attacco e il nigeriano rappresenta il profilo giusto. Da capire se sborseranno davvero i 75 milioni oppure proveranno a chiudere ad una cifra inferiore.

Per il momento la certezza è rappresentata dal fatto che il PSG farà un tentativo durante il calciomercato estivo. Vedremo nelle prossime settimane se si proverà sin da subito a sborsare la clausola rescissoria oppure no. Il Napoli attende nella speranza di poter guadagnare il massimo da poter reinvestire in entrata. Di certo Osimhen è pronto a tornare in Europa per riprendersi quello che si è perso negli ultimi anni.