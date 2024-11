Serie A: svolta per il club, venduto agli americani

Novità importante per quanto riguarda una squadra del nostro campionato. Gli statunitensi sono pronti a prelevare la maggioranza

In Serie A non tiene banco solamente il calciomercato. Ma negli ultimi giorni si parla molto anche della possibilità di un cambio di proprietà per alcuni club. Le voci iniziano ad essere insistenti per diverse squadre e per una la fumata bianca è davvero ad un passo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i contatti vanno avanti ormai da tempo e l’obiettivo è quello di chiudere l’accordo nelle prossime settimane per poi naturalmente iniziare tutti i passaggi del caso.

Il fondo americano, fino a questo momento mai realmente interessato al calcio, ha voglia di fare questa scommessa e intraprendere una nuova avventura in Serie A. Una fumata bianca che sarebbe ormai certa anche se bisogna capire solo le tempistiche. Le voci parlano di un cambio di proprietà che potrebbe arrivare entro l’anno, ma per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che si preferisce mantenere il massimo riserbo.

Serie A: si cambia, arrivano gli americani

La Serie A sta diventando sempre più straniera. Oramai da tempo non si vede nel nostro campionato imprenditori italiani che puntano a risultati importanti. Anzi quando è possibile si fa un passo indietro proprio per una situazione economica non facile e la necessità di dover salvaguardare magari la propria azienda principale.

Questo è il caso del Verona. Setti è ormai pronto a fare un passo indietro e cedere le quote di maggioranza degli scaligeri ad un fondo americano. La trattativa prosegue da diverso tempo e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. L’idea è che comunque il presidente rimanga all’interno del board almeno per un anno per consentire al fondo americano di capire meglio un mondo che fino a questo non hanno mai realmente affrontato.

Il fondo americano ha comunque intenzione di scommettere sul Verona per rilanciare l’intero club dopo un periodo non semplice soprattutto dal punto di vista economico. Saranno diversi i temi da affrontare con urgenza a partire dallo stadio, ma naturalmente ora si è concentrati principalmente a chiudere la trattativa e diventare i proprietari. Poi saranno fatti tutti i discorsi a partire dall’impianto e ad un mercato estivo che si preannuncia molto più ricco di quello attuale.