Napoli: blitz di Manna, beffato il Milan

Il direttore sportivo azzurro potrebbe a sorpresa effettuare una operazione con un altro club di A. L’obiettivo è quello di battere la concorrenza

È tempo di ragionare sul presente, ma anche sul futuro in casa Napoli. Antonio Conte ha sempre chiesto alla società di proiettarsi il prima possibile alla prossima stagione almeno per quanto riguarda i rinforzi e così Manna sta facendo. Il lavoro non è dei più semplici visto che mancano ancora molti mesi al calciomercato estivo, ma sono in corso i ragionamenti e presto si inizierà a valutare la reale fattibilità di queste operazioni.

Intanto nelle ultime ore è stato confermato l’interesse del Napoli nei confronti di un calciatore. La trattativa sin da ora si preannuncia molto facile a causa della concorrenza di diverse squadre. Manna comunque valuta la possibilità di muoversi in anticipo per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione e anticipare il Milan e tutte le altre squadre che sono sul giocatore da tempo.

Calciomercato Napoli: colpo a centrocampo, battuta la concorrenza

Spostando lo sguardo all’estate, il Napoli potrebbe piazzare diversi colpi. Conte non ha mai escluso la possibilità di tornare ad una difesa a 3 e ormai da tempo si parla in un futuro di un possibile 3-5-2 con Politano che in queste settimane ha fatto molto bene l’esterno a tutta fascia. Per questo motivo, se dovesse essere confermato il modulo nuovo, serviranno più rinforzi a centrocampo con determinate caratteristiche.

E un nome sul taccuino di Manna è quello di Belahyane, classe 2004 che si sta mettendo in mostra con il Verona. Gli scaligeri sono ormai rassegnati a perderlo entro la prossima estate e il Napoli rappresenta una possibilità di calciomercato da considerare vista la necessità di rinforzi in quel ruolo. C’è da battere la concorrenza di Milan e delle altre big italiane e ci attendiamo una vera e propria asta per strappare il giocatore ai veneti.

Per il momento naturalmente siamo nel campo di ipotesi che arrivano soprattutto dai media africani. Ma non è da escludere che il tutto possa trasformarsi in realtà. Belahyane è forse uno dei talenti più importanti presenti nel nostro campionato e il Napoli un pensierino per il calciomercato estivo potrebbe farlo. Vedremo se Manna proverà sin da subito ad allacciare dei contatti con il Verona oppure si deciderà di attendere giugno visto che la strada è ancora lunga e le strategie possono cambiare.