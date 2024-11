Mercato Napoli, primo colpo per gennaio: arriva il pupillo di Conte

Mercato Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare per provare ad accontentare Antonio Conte ed in tal senso arriva la svolta per il primo colpo della sessione di gennaio. Nel mirino c’è il pupillo del tecnico, che può diventare davvero una pedina a dir poco preziosa per questa squadra.

Come è noto, nel momento in cui si punta su un profilo come quello del tecnico attuale degli azzurri, bisogna consegnargli senza esitazione le chiavi del progetto. Antonio Conte accentra molto i poteri e pretende che ogni decisione in ambito tecnico passi dai suoi uffici. Ed i risultati per il momento si stanno vedendo, con la società che non ha sbagliato alcuna scelta.

In tal senso, in sede di calciomercato è lecito immaginare che più di qualche cosa si possa muovere a gennaio. Da questo punto di vista, arriva per il Napoli una notizia che fa esplodere di gioia i tifosi, dal momento che a quanto pare Manna si sta preparando ad affondare il colpo per un autentico pupillo dell’ex allenatore di Inter e Tottenham tra le altre.

Mercato Napoli, svolta per il primo colpo invernale

Come è noto, a Conte piacciono calciatori capaci di lottare e di fare la differenza in ogni zona di campo, sacrificandosi per i compagni. Basti pensare, in tal senso, a quanto sia cambiato l’approccio alle partite di Kvaratskhelia. In tal senso, però, adesso per gli azzurri arrivano notizie per niente di poco conto.

Stando a quanto raccontato dal portale turco Daily Dabah, il Napoli a gennaio potrebbe seriamente affondare il colpo per Sebastian Szymanski, talentuoso centrocampista polacco di grande inserimento in forza al Fenerbahce di José Mourinho. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, occhi puntati in Turchia: nel mirino il pupillo di Conte

Si tratta di un calciatore letale con i suoi inserimenti e che nel Napoli sarebbe una più che valida alternativa a Scott McTominay, con la possibilità di poter essere anche titolare arretrando la posizione dello scozzese.

Il Fenerbahce valuta Szymanski, che da tempo è nei radar di Giovanna Manna e che pare piaccia particolarmente ad Antonio Conte, 25 milioni di euro. Oltre al Napoli, però, piace anche alla Fiorentina ed al Bayer Leverkusen, ma gli azzurri hanno la carta Conte da giocarsi per anticipare la concorrenza.