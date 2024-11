Calciomercato: colpo Berardi, intreccio con il Napoli

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che coinvolge in prima persona Domenico Berardi, tornato a brillare con il Sassuolo in Serie B. In tal senso, la notizia in questione coinvolge direttamente anche il Napoli ed adesso andiamo a vedere per quale motivo questo accade.

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri del panorama calcistico italiano, che però nella sua carriera non ha raccolto quanto ci si aspettava da lui e dalle sue qualità. Importante la scelta di restare praticamente per tutta la carriera, fin qui, al Sassuolo, ma in tal senso lo hanno aiutato anche alcuni intrecci di calciomercato e il recente terribile infortunio.

In Serie B è tornato a mettere in mostra quelle che sono le sue enormi doti tecniche, fornendo 6 assist in 6 partite e realizzando anche un 1 gol. Un rendimento del genere da parte di un calciatore come Domenico Berardi non può non attirare l’interesse di tanti club di Serie A ed ora emerge un interessante intreccio di calciomercato col Napoli.

Calciomercato: il talento italiano può salutare il Sassuolo

La rottura del tendine d’Achille ha rappresentato davvero un duro colpo per lui e per la sua carriera. Ed è stato forse l’elemento centrale della retrocessione del Sassuolo l’anno scorso, dal momento che la squadra ha perso il suo riferimento tecnico ma anche in termini di carisma. In tal senso, adesso per luis ta per arrivare un’altra grande chance.

Come raccontato da Alberto Giambruno, giornalista di Telecity Netweek, realtà vicina all’Atalanta, a 1 Station Radio, gli orobici di Gian Piero Gasperini per gennaio stanno realmente pensando di affondare il colpo per Domenico Berardi, per regalargli dunque il grande salto che da tempo attende nella sua carriera. Ed andiamo a vedere che tipo di intreccio emerge col Napoli.

Berardi in Serie A, intreccio con il Napoli: le ultime

Come raccontato dallo stesso giornalista, infatti, gli orobici oltre a Berardi seguono con interesse anche Raspadori, che nel Napoli praticamente non trova spazio. Di conseguenza, solo uno dei due arriverà alla corte di Gasperini.

Gli azzurri non hanno l’esigenza di cedere l’ex Sassuolo, ma davanti ad una buona offerta ne approfitterebbero per provare a puntellare la rosa con altri rinforzi. Si attendono sviluppi in tal senso, visto che gennaio è ormai alle porte.