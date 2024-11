Napoli, nome a sorpresa dal Brasile: 30mln e Atalanta bruciata

Il Napoli continua a sondare il mercato internazionale e stavolta guarda in Brasile per il nuovo rinforzo da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un prospetto di estremo interesse e per 30 milioni di euro circa si prova la beffa ai danni dell’Atalanta. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Sarà una sessione invernale di calciomercato da non sbagliare per il direttore sportivo Giovanni Manna. C’è la assoluta consapevolezza, infatti, che la squadra che è stata costruita in estate sia ad immagine e somiglianza di Antonio Conte, ma restano alcuni problemi strutturali, per così dire, da colmare.

Complice anche il caso Victor Osimhen che ha fatto da tormentone nei mesi estivi e che non ha conosciuto una soluzione definitiva, non sono arrivati proprio tutti i calciatori che servivano all’allenatore. E per questo a gennaio non si potrà restare a guardare, con il Napoli che deve affondare il colpo almeno per un difensore centrale.

Gli azzurri al lavoro per il colpo a sorpresa: le ultime

Allo stato attuale delle cose a guidare la linea centrale di difesa dei partenopei è composta da Amir Rrahmani e da Alessandro Buongiorno, che stanno dando delle risposte impressionanti nelle mani di Antonio Conte. Alle loro spalle, però, Rafa Marin e Juan Jesus non stanno dando adeguate risposte e per questo il club interverrà a gennaio.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, il Napoli sta seguendo con vivo interesse il talento brasiliano Jair Cunha, in forza al Santos e che sta facendo delle cose straordinarie al punto da attirare su di sé l’interesse di tanti club, tra cui l’Atalanta. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, occhi in casa Santos: beffata l’Atalanta?

A quanto si dice, Jair Cunha ha già una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra sicuramente alta per il Napoli, ancor di più se non si dovesse concludere la vicenda Osimhen con una sua cessione.

In tal senso, anche l’Atalanta, a quanto pare, si sta muovendo per il talento del Santos, ma al momento non sembrano riusciti a trovare la quadra con il club in questione. E per questo il Napoli può provare la beffa.