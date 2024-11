Cannavaro di nuovo in Serie A: colpo di scena, esonero deciso

Fabio Cannavaro, profilo a dir poco amato in Italia per quanto fatto da calciatore, a sorpresa può tornare in panchina in Serie A. Il club ha deciso per l’esonero ed in tal senso arriva un colpo di scena non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di un profilo che ha scritto pagine indelebili di storia del nostro calcio da calciatore. Ha raggiunto delle vette inesplorate praticamente da chiunque, arrivando a giocare nel Real Madrid e vincendo anche il pallone d’oro. Da allenatore, però, le cose sono andate decisamente meno bene fino a questo momento.

Ha avuto la possibilità di far vedere le sue doti fin qui con continuità solamente in Cina. In Italia, invece, ci sono state due brevi parentesi, prima alla guida del Benevento e poi all’Udinese, dove in pochissimo tempo è riuscito a salvare la squadra senza comunque riuscire ad ottenere la conferma. Adesso, però, per lui arriva un colpo di scena non di poco conto.

Il tecnico torna in Serie A: colpo di scena

Da tempo è in attesa di una chiamata per dimostrare le sue doti, ma fin qui la fiducia nei suoi confronti è stata davvero molto, molto bassa. Adesso, però, per Fabio Cannavaro può arrivare una svolta non di poco conto e che devono tenere tutti in considerazione. Soprattutto dal momento che farebbe piacere a tutti i tifosi italiani.

Stando a quanto raccontato CalcioStyle.it, infatti, dopo il tremendo KO dell’Hellas Verona contro l’Inter, torna ad essere fortemente in bilico la posizione di Paolo Zanetti, dal momento che questa umiliazione fa il paio con il 6-1 subito per mano dell’Atalanta. Ed ora da parte della dirigenza si potrebbe seriamente valutare il nome di Fabio Cannavaro.

Cannavaro dopo l’esonero: le ultime notizie a riguardo

Al momento si tratta di una delle tante possibilità che si presentano davanti al presidente Setti e non di una autentica trattativa. Ma, vista la situazione, si tratta di un profilo che non può non essere valutato.

Per il momento, però, l’unica decisione presa da parte della dirigenza dell’Hellas Verona è quella di mandare la squadra in ritiro punitivo a data da destinarsi. Da vedere se a guidarla poi sarà Fabio Cannavaro.