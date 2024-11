Napoli: assist da Tah, arriva il nuovo centrale

Buone notizie per quanto riguarda i partenopei. Il centrale tedesco potrebbe essere un alleato per quanto riguarda gli azzurri. I dettagli

Il Napoli prosegue la ricerca di un difensore centrale. Juan Jesus e Rafa Marin non hanno assolutamente convinto e i partenopei entro l’estate dovranno prendere almeno due giocatori in quel ruolo. L’idea che ha preso piede a Castel Volturno è quella di chiudere per uno a gennaio e un altro in estate. Ma siamo solamente nel campo delle ipotesi e per questo motivo un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane.

Intanto, secondo le ultime informazioni di fichajes.net, Tah potrebbe fare un assist importante al Napoli. Il suo arrivo in un club è destinato ad aprire la strada per un rinforzo agli azzurri. Ad oggi siamo comunque solamente nelle ipotesi visto che non c’è nulla di concreto. La strada è quindi lunga e non ci resta capire come si evolverà la situazione in futuro.

Calciomercato Napoli: Tah alleato degli azzurri, i dettagli

Il Napoli entro l’estate prenderà almeno due difensori. Tra gli obiettivi c’è sicuramente anche Tah, ma arrivare al centrale tedesco non è assolutamente facile vista la concorrenza. Il difensore è comunque pronto a diventare un alleato importante per quanto riguarda gli azzurri in una delle prossime sessioni di calciomercato.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Tottenham starebbe valutando la possibilità di prendere Tah a zero durante il calciomercato estivo e questo potrebbe dare il via libera al trasferimento di Dragusin al Napoli. Al momento è una ipotesi visto che non c’è nessuna fumata bianca. Di certo il tedesco è pronto a rappresentare un aiuto importante per quanto riguarda gli azzurri e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione e capire cosa succederà nel prossimo futuro.

Di certo Dragusin è un obiettivo del Napoli e i partenopei proveranno a chiudere entro la prossima estate per il centrale romeno. L’arrivo di Tah è destinato a dare il via libera a questa operazione durante il calciomercato estivo, ma non è da escludere che i partenopei anticipino il colpo a gennaio. Gli Spurs per il momento non sono sono propensi alla sua partenza. L’arrivo di un nuovo centrale, però, potrebbe aprire ad uno scenario diverso e l’estate potrebbe essere il momento giusto per la fumata bianca.