Napoli: si chiude a zero, c’è il sì del giocatore

Novità di calciomercato importante per quanto riguarda i partenopei. Un giocatore ha detto sì al trasferimento e presto si entrerà nel vivo

Il Napoli nelle prossime settimane si muoverà su due fronti: rinforzare la squadra per la seconda parte della stagione, ma anche pensare all’estate. E in quel caso attenzione ai possibili colpi a zero. Sappiamo che Conte vuole diversi giocatori per alzare il livello della rosa a disposizione e quindi Manna ragiona sulla possibilità di portare anche i calciatori in scadenza in azzurro. La strada naturalmente è lunga e le strategie possono cambiare, ma le idee sembrano essere molto chiare e il direttore sportivo è pronto anche a mettersi al lavoro.

C’è un giocatore che stuzzica in particolare il Napoli ed è in scadenza con il club. I partenopei avrebbero pensato anche di anticipare il colpo a gennaio, ma per il momento le possibilità sono molto poche. Il calciatore, infatti, vorrebbe aspettare l’estate per poter scegliere da solo la nuova destinazione visto il contratto in scadenza.

Calciomercato Napoli: il giocatore apre, firma a zero

Per i colpi a zero non c’è assolutamente tempo da perdere. Da febbraio c’è la possibilità di trovare l’accordo in ottica calciomercato estivo. Per questo motivo non è da escludere che Manna già dai prossimi giorni potrebbe iniziare alcune trattative per arrivare ad una intesa e anticipare la concorrenza.

Per Angel Gomes, però, la strada è in salita. Il centrocampista del Lille piace molto al Napoli e si è pensato anche di portarlo subito alla corte di Conte, ma i transalpini non abbassano le pretese e questo rende difficile la fumata bianca e il suo arrivo a vestire la maglia azzurra. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Manchester United starebbero ragionando sulla possibilità di riportarlo a casa a parametro zero e da parte del giocatore c’è l’apertura al ritorno in Premier.

A questo punto non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Il Napoli spinge per portarlo alla corte di Conte, ma l’inserimento del Manchester United potrebbe cambiare le sorti in ottica calciomercato estivo di Angel Gomes. La strada è comunque molto lunga fino a giugno e non è da escludere una ulteriore sorpresa. Al momento la certezza è rappresentata che difficilmente rinnoverà con il Lille.