Napoli: scambio con la Fiorentina, Mazzocchi la chiave

Manna a sorpresa potrebbero fare una operazione con la squadra toscana. L’ex Salernitana rappresenta il giocatore giusto per la fumata bianca

È tempo di pensare al calciomercato per il Napoli. La dirigenza partenopea è al lavoro da tempo per trovare i giocatori giusti da dare ad Antonio Conte entro gennaio. C’è la certezza che Manna è alla ricerca di un esterno destro e a questo punto non è assolutamente da escludere la possibilità di una operazione con la Fiorentina.

Secondo le ultime informazioni, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Mazzocchi e il Napoli potrebbe decidere comunque di sedersi ad un tavolo in caso di scambio durante il prossimo calciomercato. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e la strada è molto lunga per arrivare ad un accordo. Ma se la Viola dovesse bussare alla porta, allora l’accordo è assolutamente possibile considerato anche il fatto che il giocatore sta trovando poco spazio con la maglia partenopea.

Calciomercato Napoli: affare con la Fiorentina, i dettagli

La Fiorentina di Palladino sta assolutamente sorprendendo in questa prima fase di campionato ed ora la Viola guarda alla possibilità di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. Uno dei nomi che sarebbe sul taccuino della società toscana sarebbe proprio Mazzocchi e da parte del Napoli non ci sarebbe nessuna chiusura a questa operazione. Il giocatore, infatti, sta trovando poco spazio e il trasferimento magari gli consentirebbe di avere maggiore continuità.

Il Napoli, però, è pronto a mettere sul piatto uno scambio di calciomercato per dare il via libera all’addio di Mazzocchi. I partenopei sono alla ricerca di un esterno destro e a questo punto il nome di Kayode potrebbe tornare nuovamente in auge visto che è un calciatore che interessa da tempo ai partenopei. A questo punto naturalmente non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un questo più chiaro.

Di certo Kayode è un nome assolutamente fattibile per il Napoli e l’apertura della Fiorentina per Mazzocchi potrebbe rappresentare un’occasione da sfruttare durante il calciomercato invernale. Naturalmente resta da capire se il giocatore accetterà l’addio ai partenopei e se ci sarà ancora l’affondo della Viola. Per il momento, come spiegato in precedenza, siamo solamente nel campo delle ipotesi e vedremo se si passerà all’affondo per l’ex Salernitana oppure no.