Napoli: Conte lo vuole subito, colpo da 13 mln

I partenopei potrebbero a sorpresa accelerare per un colpo importante. Il tecnico spinge per averlo a disposizione già a gennaio. Il punto

È un Napoli che inizia ad essere molto attivo sul calciomercato e si pensa di anticipare alcuni colpi. Al momento siamo naturalmente nel campo delle riflessioni e valutazioni, ma Conte ha bisogno di giocatori pronti sin da subito per alzare il livello della rosa a disposizione e per questo motivo si stanno studiando le strategie da mettere in campo per accontentare il tecnico. E nelle ultime ore c’è una novità molto importante da non sottovalutare.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Conte avrebbe chiesto al Napoli un sacrificio per portare il giocatore subito in azzurro e non aspettare la sessione estiva. Una operazione non sicuramente facile considerato che c’è una concorrenza folta e il club potrebbe decidere di chiudere le porte ad ogni uscita durante il prossimo calciomercato. Ma Manna è pronto a fare gli sforzi necessari per accontentare il tecnico.

Calciomercato Napoli: accelerazione improvvisa, Conte lo aspetta

Il Napoli ha le idee sicuramente chiare su come muoversi durante il calciomercato invernale. Le priorità sono quelle di un centrale e di un esterno, ma Conte vorrebbe qualcosa di più per dare alla squadra una qualità maggiore oltre che naturalmente per poter avere scelte differenti durante le partite. E c’è un giocatore che il tecnico dei partenopei sembra volere a tutti i costi tanto da chiedere un sacrificio economico alla propria società.

I partenopei, infatti, starebbero pensando ad anticipare il colpo Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli piace ormai da tempo al Napoli, ma si pensava più in ottica estiva che invernale. Ma le ultime indiscrezioni confermano come l’obiettivo sarebbe quello di portarlo in azzurro già alla prossima sessione di calciomercato. Una idea non semplice da concretizzare vista anche la volontà dei toscani di non privarsi del giocatore fino al termine della stagione.

Il Napoli, comunque, ci ragiona e, in caso di partenza di Folorunsho, potrebbe mettere sul piatto quei 13 milioni di euro per convincere l’Empoli di privarsi del proprio giocatore nella prossima sessione di calciomercato. Conte spera di poter avere Fazzini sin da subito e vedremo se questo diventerà realtà oppure no. Una cosa è certa: i partenopei sono sulle tracce del centrocampista cresciuto nella squadra toscana ed entro l’estate proveranno ad affondare il colpo per regalare il giocatore al proprio tecnico.