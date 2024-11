Meret via dal Napoli, resta in A: lo scambio beffa l’Inter

Come è noto, nel mondo del calciomercato le sorprese sono all’ordine del giorno ed ora arriva una svolta importante per Alex Meret. Il portiere potrebbe salutare Napoli ma restare comunque in Serie A e la soluzione potrebbe essere rappresentata dallo scambio. Con buona pace per l’Inter, che pure lo stava seguendo.

Gli anni a Napoli per il portiere ex Udinese e Spezia non sono praticamente mai stati facili. Inizialmente ha sofferto tantissimo la concorrenza con un portiere di grande esperienza come David Ospina, che gli ha tolto sicurezze e piano piano anche la maglia da titolare. Da quel momento in avanti i tifosi raramente gli hanno perdonato gli errori commessi.

Ed anche quest’anno le cose stanno andando in questo modo. Si è reso protagonista di un ottimo inizio di campionato, risultando decisivo in tante partite. A partire dalla gara contro il Cagliari, in cui è stato davvero prodigioso. In tal senso, però, l’errore contro l’Inter ha riaperto la polemica su Meret. Un club di Serie A, però, è pronto a sferrare l’assalto per lui.

Il portiere saluta Napoli ma resta in Serie A

Come è noto, sul futuro di Alex Meret resta un grande punto interrogativo relativo al suo rinnovo contrattuale. Il suo attuale contratto, infatti, scade il 30 giugno del 2025, ed al momento i discorsi sembrano non procedere in maniera particolarmente spedita. Un altro club di Serie A, dopo l’Inter, sembra pronto a fiondarsi su di lui.

Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di mercato Emanuele Cammaroto a Radio Punto Zero, oltre ai nerazzurri anche la Roma sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione. Meret potrebbe dunque seriamente essere l’erede di Svilar. Ed attenzione allo scambio da questo punto di vista.

Meret ceduto, colpo di scena: lo scambio beffa l’Inter

Attenzione, soprattutto nel momento in cui si dovesse riuscire a trovare una quadra per il rinnovo, ad una ipotesi di scambio tra la Roma ed il Napoli, visto che in giallorosso potrebbe esserci una rivoluzione dopo quest’anno.

Da vedere, ovviamente, anche quella che sarà la volontà di Alex Meret. Un nome che può tornare utile in casa Napoli, magari, potrebbe essere quello di Zalewski, accostato al Napoli in estate ed anche lui con il contratto con la scadenza nel 2025. Insomma, a gennaio potrebbe essere una chance per tutti.