Sarri torna in panchina, colpo di scena: allenerà in Champions

Maurizio Sarri, in maniera del tutto inattesa, dopo la parentesi alla Lazio è pronto a tornare in panchina e ad iniziare una nuova avventura. Avrà la possibilità di allenare in UEFA Champions League, e si tratterebbe di una chance da cogliere assolutamente al volo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha inciso in maniera importante sul calcio, in Italia ma anche a livello internazionale. La vetta l’ha raggiunta ovviamente nella sua parentesi al Napoli in termini di espressione di gioco, seguita subito dopo dalla conquista con il Chelsea della UEFA Europa League. La sua avventura alla Lazio, però, non è andata come da programmi.

Pur essendo iniziata per il verso giusto, la situazione è precipitata in maniera inattesa al terzo anno per delle spaccature che si sono create all’interno dello spogliatoio. In tal senso, però, dopo questa pagina dolorosa, per Maurizio Sarri arriva adesso una nuova grande opportunità. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

L’ex allenatore della Lazio è pronto a tornare in panchina

Il suo marchio di fabbrica è da sempre il 4-3-3 e lo accompagna da anni. Per la precisione da Napoli, dal momento che prima era solito praticare il 4-3-1-2, soprattutto ad Empoli. In tal senso, dopo che le cose alla Lazio non sono andate per il verso giusto, è pronto a rimettersi in pista ed a mostrare il suo valore.

Stando a quanto raccontato da TVPlay, infatti, in casa Arsenal si sta riflettendo sulla posizione di Mikel Arteta, dal momento che i risultati sono stati deludenti fin qui e ci si aspettava sicuramente di più. In tal senso, dunque, a quanto pare i Gunners starebbero pensando anche a Maurizio Sarri per la successione, dal momento che come filosofia è molto vicino allo spagnolo.

Sarri rientra in Champions League: grande chance per lui

Al momento non ci sono indicazioni di un divorzio immediato tra l’Arsenal e Mikel Arteta, ma è una situazione da tenere attentamente in considerazione.

Soprattutto perché Sarri ha lasciato un ottimo ricordo in quel di Londra, seppur contro una diretta concorrente come il Chelsea. Ma anche, chiaramente, per ragioni di filosofia di gioco, che si sposa perfettamente. Da vedere come si svilupperà questa situazione che può rappresentare una svolta nella carriera di Sarri.