Racconto shock dell’ex Napoli: “Ho rischiato di morire”

L’ex Napoli, che in maglia azzurra ha fatto tanto, con un racconto shock ha gettato nello sconforto tantissime persone. Ha svelato, infatti, di aver seriamente rischiato la morte pochi giorni fa e che la situazione in questione lo ha turbato, in maniera del tutto inevitabile, in maniera netta ed importante. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto.

Molto spesso quando si guardano i calciatori in campo, anche dopo il momento in cui appendono i famosi scarpini al chiodo, si pensa che siano una sorta di divinità o di persone che vivano una sorta di vita a parte. In realtà, poi, ci sono degli episodi che ci riportano a guardare la realtà delle cose in maniera oggettiva ed a capire che non è così.

In casa Napoli, sin dalla notte dei tempi, si è da sempre creato un rapporto molto, molto forte con i calciatori. Soprattutto con quelli che hanno sempre dato l’impressione di dare il massimo in campo. Ora un ex Napoli ha raccontato che cosa è successo nei giorni scorsi, dal momento che addirittura ha rischiato di morire. Andiamo a vedere le ultime notizie.

L’ex Napoli svela: “Ho rischiato di morire”

Quando arrivano notizie di questo tipo, ovviamente, non esistono più colori e tifoserie, dal momento che tutti si stringono nella speranza che una persona, calciatore o non che sia, possa superare ostacoli di questa natura. Per i supporter partenopei, veder coinvolto un ex calciatore del Napoli fa ancora più effetto.

Si tratta di Daniel Fonseca, ex attaccante uruguaiano che in Serie A ha scritto pagine di storia importantissime con le maglie di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus, con una breve parentesi finale al Como. In una intervista al Corriere dello Sport, ha raccontato che due settimane fa stava per morire a causa di una peritonite improvvisa, a cui si è aggiunta una appendicite.

Episodio shock per Daniel Fonseca: ecco che cosa è successo

Solo il pronto intervento da parte dei medici ed il suo correre in ospedale nel momento in cui i dolori sono diventati insostenibile gli hanno permesso di salvarsi.

Come da lui stesso raccontato, è stato necessario un intervento di un’ora e quaranta e per sua fortuna ora è tutto passato. Adesso, però, è atteso da un mese di riposo a Montevideo.