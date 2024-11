Mercato Napoli, guizzo di Manna: colpo da 25 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo a sorpresa che arriva direttamente dall’Est Europa. L’affare in questione è da 25 milioni di euro e rappresenta un colpo di scena, dal momento che si tratta di un calciatore che può fare per davvero al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono al lavoro per alimentare il fuoco di questa rivoluzione targata Antonio Conte che sta dando ottimi risultati. Il primato in classifica in Serie A, seppur non è neanche ancora finito il girone d’andata, rappresenta un punto di partenza per il tecnico ex Chelsea e Juventus, che è famelico e che ha dimostrato in carriera di non avere limiti.

In tal senso, però, per alimentare questo sogno serve intervenire in sede di calciomercato, dal momento che la squadra necessita di rinforzi visto che restano delle lacune da colmare. In tal senso, in casa Napoli, emerge un nome nuovo finito sulla lista dei desideri di Giovanni Manna. L’affare è da 25 milioni di euro e può fare al caso di Conte.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa di Giovanni Manna

La priorità in senso assoluto è quella di mettere a disposizione di Antonio Conte un difensore centrale da collocare alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno. Da questo punto di vista, infatti, Rafa Marin e Juan Jesus non danno le adeguate garanzie. Ma non è questo il solo colpo che insegue Manna.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, il Napoli si sta muovendo sulle tracce del terzino destro rumeno, attualmente in forza agli spagnoli del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, che in Liga sta facendo cose straordinarie. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, clausola da 25 milioni di euro: le ultime

A quanto pare, infatti, il Napoli ha intenzione di presentare una offerta al Rayo Vallecano del valore pari a 10 milioni di euro. C’è, però, un ostacolo non di poco conto e da tenere attentamente in considerazione.

Nel contratto che lega Ratiu al Rayo è presente una clausola rescissoria del valore di 25 milioni di euro, come spiegato da Tuttomercatoweb. La scorsa estate il nazionale rumeno è stato seguito anche dalla Fiorentina proprio in virtù delle sue ottime prestazioni.