Napoli, colpo in difesa: intreccio con il Barcellona

Il Napoli continua a monitorare senza sosta nuovi profili di caratura internazionale: spunta il duello con il Barcellona, ecco l’affare

La dirigenza partenopea è sempre molto attenta ai nuovi colpi di caratura internazionale. Il ds Manna vorrebbe subito accontentare a gennaio Antonio Conte che è molto concentrato sulle prossime sfide di Serie A. Urgono subito rinforzi per puntellare la rosa a sua disposizione a partire dalla sessione invernale di calciomercato: spunta l’intreccio con il Barcellona.

Saranno mesi intensi in casa partenopea per puntare in alto anche sul fronte calciomercato. La dirigenza del Napoli continua a monitorare attentamente profili suggestivi in ottica futura: il retroscena è arrivato pochi minuti fa dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, che ha svelato il futuro del difensore. Sarà un nuovo duello a distanza tra Napoli e Barcellona per chiudere in tempi brevi il nuovo colpo in difesa: scopriamo il dettaglio decisivo.

Napoli, colpo a sorpresa in difesa: spunta anche il Barcellona

Il presidente De Laurentiis tornerà alla carica per nuovi profili interessanti da mettere subito a segno. Conte ha sposato il progetto azzurro completamente con l’obiettivo primario di tornare a fare la voce grossa in campo internazionale. Ecco il nuovo obiettivo di mercato conteso anche dal Barcellona.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Barcellona segue da vicino la situazione di Devyne Rensch, in scadenza di contratto con l’Ajax. Anche il Napoli l’ha seguito negli ultimi giorni per il colpo a parametro zero, ma il club blaugrana considera il nazionale olandese un’opzione molto interessante per rinforzare il reparto difensivo. Già a gennaio è possibile chiudere l’affare visto che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con l’Ajax.

Il classe 2003 è pronto per il definitivo salto di qualità firmando con un club prestigioso in Europa. Il ds Manna vorrebbe subito chiudere nuovi innesti di qualità in ottica futura: spunta finalmente la verità per il colpo in difesa. Un momento decisivo per puntare subito in alto con l’obiettivo di tornare a vivere notti da sogno in Champions League.

Il Napoli ha intenzione di rinforzare subito la rosa a disposizione di Antonio Conte anticipando la folta concorrenza delle big d’Europa: spunta l’intreccio decisivo con il club blaugrana che è piombato subito sul promettente difensore olandese classe 2003. Il ds Manna vorrebbe così anticipare il Barcellona, ma non sarà così facile per il centrale olandese.