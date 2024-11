Napoli, colpo Insigne: la decisione di Conte

Lorenzo Insigne ha aperto al suo ritorno con la maglia del Napoli: Conte ha già deciso, ecco l’ultim’ora a sorpresa per il talento di Frattamaggiore

Tutto può cambiare rapidamente nel mondo del calcio. Insigne non vede l’ora di tornare protagonista in Italia: il suo desiderio si chiama Napoli, ma ecco la verità di Antonio Conte per un suo possibile ritorno in Serie A.

Il suo addio con il Napoli è stato tormentato: i tifosi azzurri non hanno accettato inizialmente la sua partenza con la sua decisione presa già durante la stagione. Da anni ormai Lorenzo Insigne ha intrapreso completamente un’altra vita, ma è forte il richiamo dell’Italia. Il talento di Frattamaggiore è pronto a tornare a casa: ha fatto intendere di essere favorevole a rivestire la maglia azzurra. Spunta l’intreccio con Antonio Conte: già in estate è stato accostato a diversi club di Serie A, ma il primo amore non si scorda mai.

Napoli, Insigne non vede l’ora di tornare: la verità

Un intreccio avvincente con l’ex capitano del Napoli che ha vissuto anni stupendi in maglia azzurra. Non è arrivato lo Scudetto durante le sue stagioni, ma il ricordo è sempre speciale: spunta la decisione di Antonio Conte.

Insigne ha aperto pubblicamente al suo ritorno in Serie A: il talento di Frattamaggiore potrebbe anche tornare subito in Serie A per essere ancora protagonista con la Nazionale italiana. Al Toronto non ha vissuto mesi entusiasmanti, ma Antonio Conte ha già preso la sua decisione.

L’allenatore del Napoli non lo ritiene fondamentale vista la presenza di Kvara e Neres che può essere utilizzato in quella posizione di campo. Inoltre, c’è anche Raspadori pronto all’evenienza a fungere da esterno sinistro. Insigne non vede l’ora di tornare a vestire anche la maglia delle Nazionale: dopo aver accettato la sua destinazione in MLS, non è mai stato più chiamato ma ci spera ancora di tornare un giorno.

Una voglia immensa di tornare subito in Serie A: Napoli resta sempre la sua casa e così è un posto speciale per la sua famiglia. Appena può tornare, prenota subito un aereo per sentire l’aria della città partenopea. Conte ha chiuso completamente al suo ritorno in azzurro: Insigne cercherà così una nuova destinazione in Italia per riconquistare anche la Nazionale italiana guidata dal Ct Luciano Spalletti.