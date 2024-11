Napoli, Manna chiude il colpo: lo manda Mourinho

Il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente al prossimo colpo del Napoli: spunta l’intreccio con Mourinho, affare totale in Turchia

La dirigenza partenopea è molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare ancora la rosa del Napoli. Urgono subito rinforzi in vista della prossima stagione, ma già a gennaio qualcosa si già muovendo. Un nuovo innesto di qualità, arriva da Mourinho: il nuovo intreccio dalla Turchia.

Il ds Manna continua a monitorare profili interessanti in ottica futura. Il presidente De Laurentiis vorrebbe accontentare subito Antonio Conte con innesti per l’immediato a gennaio: la sessione invernale di calciomercato può regalare subito nuove gioie ai tifosi del Napoli, ma non è finita qui. Saranno settimane intense per conoscere da vicino i prossimi colpi di calciomercato in casa azzurra: spunta l’intreccio dalla Turchia, lo manda subito Mourinho.

Napoli, nuovo intreccio dalla Turchia: il colpo a centrocampo

Tutto può cambiare in poco tempo: ADL è pronto a sfruttare ogni occasione di mercato in ottica futura. Ecco la verità da conoscere fino in fondo per il nuovo colpo a centrocampo: l’allenatore portoghese se lo coccola, ma potrebbe subito dire addio con la nuova destinazione in Serie A.

Antonio Conte è molto concentrato sulle prossime sfide del Napoli. L’allenatore azzurro è pronto a consolidare il primato in classifica, ma spunta un nuovo intreccio dalla Turchia. Torna di moda il polacco monitorato a lungo dal ds Manna: lo manda Mourinho per l’affare a centrocampo. Come riportato dal portale turco Daily Sabah, il classe 1999 del Fenerbahce Szymanski è pronto a dire addio all’allenatore portoghese: la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina, ma c’è anche la concorrenza agguerrita del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il presidente De Laurentiis è pronto a regalare nuovi colpi all’allenatore azzurro: il polacco è un profilo interessante in ottica futura per il centrocampo del Napoli. Un intreccio decisivo in Turchia per mettere a segno il nuovo affare a centrocampo.

Il ds Manna è pronto a scommettere così su Szymanski per rinforzare così la zona mediana del Napoli: Conte avrebbe già dato il suo ok dopo averlo monitorato a lungo in queste settimane. Ecco la verità per il nuovo innesto di caratura internazionale: Mourinho è pronto a salutarlo nei prossimi mesi.