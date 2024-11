Napoli, colpo dalla Francia: ADL beffa la Juve

Il ds Manna continua a monitorare profili internazionali per la prossima stagione. Spunta la nuova beffa alla Juventus: colpo francese a centrocampo

Tutto può cambiare in poco tempo sul fronte calciomercato azzurro. Il presidente De Laurentiis è molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte già a partire da gennaio, ma spunta l’affare in ottica futura.

Un affare per il talentuoso giocatore francese ambito dalle big d’Europa: c’è anche il Napoli in corsa per il colpo a centrocampo. Saranno mesi intensi per programmare già la prossima stagione con l’obiettivo degli azzurri di tornare protagonisti in Champions League. Spunta l’intreccio decisivo in ottica futura con ADL pronto a beffare subito la Juventus.

Napoli, ADL ci prova: sfida totale al ds Giuntoli

Un nuovo colpo per rinforzare il Napoli in ottica futura. La dirigenza partenopea continua a lavorare in vista della prossima stagione: spunta l’affare da urlo dopo i due gol realizzati nel campionato francese. Conosciamo i dettagli della futura operazione in casa azzurra.

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Marco Conterio, Maghnes Akliouche è tornato ad essere protagonista con la maglia del Monaco realizzando due gol. In Serie A è seguito dalla Juventus e dal Napoli per l’estate: in passato è stato accostato anche alla Roma prima dell’arrivo di Soule. Ci sono anche diversi club europei sulle tracce del talentuoso giocatore francese 2002: in forte pressing l’Atletico Madrid, ma lo segue anche il PSG.

Il presidente De Laurentiis proverà così la chiusura immediata in ottica futura: spunta la verità in vista della prossima stagione per il colpo a centrocampo. Urgono rinforzi già a gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con giocatori funzionali alla sua idea di gioco.

Akliouche è il nuovo che avanza: protagonista con l’Under 21 francese, non vede l’ora di essere convocato anche dal Ct Deschamps in Nazionale maggiore. Il Monaco continua a coccolarlo, ma potrebbe lasciare subito il top club francese in caso di proposta interessante.

Il Napoli continua a monitorare talenti di caratura internazionale: un affare a sorpresa con i partenopei pronti a sferrare il colpo vincente per l’ala destra dei monegaschi. Può ricoprire anche la posizione di interno di centrocampo con compiti specifici in zona di rifinitura: il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare per le prossime sessioni di calciomercato