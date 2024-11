Napoli, Conte cambia l’attacco: esclusione a sorpresa decisa

In casa Napoli in vista della partita contro la Roma arriva un possibile cambiamento da parte di Antonio Conte che lascia tutti di stucco. A quanto pare il tecnico dei partenopei ha deciso per una esclusione a sorpresa, lanciando una novità non di poco conto nel reparto offensivo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il tecnico leccese sin dall’inizio della sua avventura in azzurro ha messo in mostra una grande duttilità di natura tattica. Partito, infatti, da un caposaldo della sua carriera, vale a dire il 3-4-2-1, ha poi abbandonato questo sistema dal momento in cui è arrivato Scott McTominay, dal momento che era impensabile lasciare un calciatore del genere fuori.

Si è passati, così, al 4-2-3-1, possibile non solo per la presenza dell’ex Manchester United ma anche per il sacrificio enorme che riescono a fare Kvaratskhelia ma soprattutto Matteo Politano, che si sta sdoppiando sulla fascia destra. In tal senso, però, in vista della partita contro la Roma, Conte si prepara ad un cambiamento a sorpresa in attacco.

Il tecnico leccese cambia l’attacco del Napoli: colpo di scena

Il problema del Napoli, laddove se ne vuole individuare uno nonostante il primo posto in classifica, è sicuramente rappresentato dal fatto che la manovra offensiva non produce occasioni sufficienti. Proprio per questo motivo, in vista della partita contro la Roma, il tecnico vuole provare una soluzione nuova che spiazza tutti.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, Antonio Conte contro la Roma potrebbe seriamente lanciare dal primo minuto Giacomo Raspadori, per il quale dunque questa sosta per le Nazionali può aver rappresentato una svolta nel suo percorso al Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Conte cambia ancora: lancia una seconda linea come titolare

Conte, a quanto pare, ci sta pensando seriamente e si tratterebbe sicuramente di una scelta a sorpresa. Posto che non considera Raspadori una prima punta, a questo punto viene da chiedersi dove potrebbe trovare spazio.

La sua posizione ideale è quella che occupa solitamente Scott McTominay, ma è difficile immaginare che il tecnico possa privarsi del suo equilibratore. Attenzione, dunque, alle posizioni di Kvaratskhelia e di Matteo Politano. Aumenta, in maniera del tutto inevitabile, la curiosità. Vediamo cosa Antonio Conte riuscirà ad inventarsi ancora.