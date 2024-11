Mercato Napoli, colpo dalla Serie B: bruciata la Fiorentina

Mercato Napoli, arriva la svolta per un affare che arriva direttamente dalla Serie B. Beffata la Fiorentina, che da tempo si stava muovendo sulle tracce di questo calciatore. Si tratta di un calciatore che può raggiungere la sua consacrazione nelle mani di un allenatore del calibro di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno sondando il calciomercato internazionale alla ricerca dei rinforzi giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. La priorità, da questo punto di vista, è quella di riuscire a combaciare le esigenze tecniche con quelle di natura economica. In tal senso, sono tanti i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo.

In tal senso, Giovanni Manna non si ferma praticamente mai e continua a valutare tanti profili. A sorpresa, però, arriva una occasione per il Napoli che proviene direttamente dalla Serie B e che potrebbe essere una intuizione di grande spessore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista per gennaio.

Mercato Napoli, svolta per l’affare dalla Serie B

Dopo aver investito in estate su calciatori già pronti ed esperti come Alessandro Buongiorno, Scott McTominay e soprattutto Romelu Lukaku, il Napoli non può non pensare anche a dei profili di giovani da far crescere e da plasmare in base alle esigenze dell’allenatore. Da questo punto di vista, arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli ha messo gli occhi in casa Modena, dopo averlo affrontato ad inizio anno, per un talento che tanto bene sta facendo in Serie B. Si tratta di Riyad Idrissi, che da terzino sinistro sta impressionando tutti per le sue enormi doti di corsa e per il suo grande fisico.

Napoli, beffata la Fiorentina: colpo dalla Serie B

Classe 2005, il giocatore in questione è di proprietà del Cagliari ed è in prestito al Modena, per l’appunto in Serie B. Riyad Idrissi piace al Napoli, che ne sta seguendo la traiettoria per valutare se affondare il colpo oppure no.

E si tratta sicuramente di una beffa per la Fiorentina, che segue il ragazzo e che adesso si trova costretta a fare i conti con una concorrenza come quella del Napoli di cui i viola avrebbero sicuramente fatto a meno.