Calciomercato: colpo Raspadori in Serie A, svolta con lo scambio

Nel futuro di Giacomo Raspadori, in sede di calciomercato, in vista della sessione di gennaio arriva una svolta non di poco conto. La squadra di Serie A è pronta ad affondare il colpo per questo calciatore e la svolta può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha dei colpi importanti e che spesso ha fatto la differenza in passato. Anche in azzurro, con il percorso che è stato avaro di soddisfazioni però. Sa agire nello stretto e giocare indifferentemente con entrambi i piedi, anche per i calci da fermo. Nonostante questo, però, l’ex Sassuolo al Napoli continua a faticare.

I problemi, sin dalla passata stagione, sono soprattutto di ordine tattico. Nel 4-3-3 proposto l’anno scorso da Rudi Garcia prima, da Walter Mazzarri poi e da Francesco Calzona infine, infatti, è difficile trovare spazio per lui. E lo stesso vale nel 4-2-3-1 molto accorto di Conte. Troppo diverso il lavoro che fa McTominay. In tal senso, per Raspadori arriva una svolta.

L’ex Sassuolo via dal Napoli: le ultime notizie

Nell’attuale Napoli lo spazio per lui sarebbe al posto di Scott McTominay, che però a differenza sua fa anche un gran lavoro in fase difensiva. Insostenibile per il talento della Nazionale italiana. In tal senso, adesso nel suo futuro cambia tutti, dal momento che un club di Serie A sembra pronto a fare sul serio.

Stando a quanto raccontato dal giornalista ed esperto di calciomercato della RAI Paolo Paganini in una intervista a TMW Radio, l’Atalanta fa sul serio per Giacomo Raspadori ed è pronta ad affondare il colpo nel momento in cui il Paris Saint Germain dovesse per davvero affondare il colpo per Ademola Lookman.

Raspadori in Serie A, svolta con lo scambio

A quanto pare c’è stato un sondaggio e come soluzione rappresenterebbe sicuramente una sorta di paracadute per Gian Piero Gasperini. Ed in tal senso attenzione alla pista rappresentata dallo scambio, possibile anche per le enormi risorse economiche dell’Atalanta.

Il Napoli da tanto tempo sta seguendo con attenzione lo sviluppo della traiettoria di Matteo Ruggeri, esterno mancino a tutta fascia che può rappresentare una interessante pedina di scambio per agevolare il passaggio di Raspadori all’Atalanta. Ancor di più se si considerano le difficoltà riscontrate da Spinazzola.