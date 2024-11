Napoli, Osimhen per lo Scudetto: l’intreccio senza rinnovo

Victor Osimhen è pronto a sbarcare in Serie A: spunta l’intreccio decisivo in caso di mancato rinnovo. L’attaccante nigeriano per il colpo Scudetto

Un momento già decisivo per conoscere il futuro dell’attaccante di proprietà del Napoli. De Laurentiis dovrà monitorare costantamente il fronte calciomercato per una nuova mossa strategica in ottica futura: spunta l’annuncio a sorpresa. Tutto sarà possibile in base all’intreccio decisivo per il colpo Scudetto: scopriamo tutta la verità.

L’attaccante nigeriano è ancora di proprietà del Napoli. Dopo il passaggio in prestito al Galatasaray, Osimhen ha intenzione di continuare la sua avventura in Turchia fino al termine della stagione. Spunta un nuovo intreccio decisivo in Serie A: un annuncio a sorpresa in caso di mancato rinnovo per un big. L’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis che cercherà di accontentare ancora una volta Antonio Conte nella sessione invernale di calciomercato. Ormai ci siamo per la cessione a titolo definitivo.

Napoli, c’è la soluzione Osimhen: spunta l’annuncio

L’attaccante nigeriano è davvero felice in Turchia, ma le vie nel mondo del calcio sono infinite. Ecco l’ultima mossa strategica in ottica futura: conosciamo ogni singolo per il colpo Osimhen.

Lele Adani, ex difensore della Nazionale italiana, è tornato a parlare ai microfoni del podcast Viva El Futbol parlando anche della situazione futura di Osimhen: “Per me La Juventus va ad ingaggiare Osimhen, il ds Giuntoli lo ha già avuto a Napoli. Conosce il campionato italiano e il nigeriano sa come si fa a vincere lo Scudetto“.

Tutto sarebbe in funzione al mancato rinnovo di Vlahovic: se l’attaccante serbo dovesse andar via, i bianconeri possono così pensare al colpo ad effetto per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Un momento decisivo per puntare in alto con la Juventus assoluta protagonista in Serie A dopo la rivoluzione estiva.

A Napoli la sua storia d’amore è terminata nel peggiore dei modi: Conte ha puntato tutto su Romelu Lukaku, ma finora l’apporto dell’attaccante belga è stato limitato. Ora il presidente De Laurentiis dovrà trovare in tempi brevi una nuova destinazione per Osimhen che vuole diventare protagonista ancora in Champions League. Con il Galatasaray continua a segnare anche in Europa, ma la Juventus potrebbe pensare a lui per il post Vlahovic. Il serbo è pronto a voltare pagina vivendo un’avventura costellata di alti e bassi: un nuovo affare in Serie A per il colpo Scudetto.