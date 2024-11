De Laurentiis: nuovo stadio al Centro Direzionale, la strada

Il presidente De Laurentiis ha ormai deciso di cambiare sede dello stadio. Addio al Maradona, spunta il Centro Direzionale: ecco dove sorgerà

Il Napoli è pronto a vivere nuove notti magiche in Champions League: urge subito un nuovo impianto moderno per ospitare i migliori club internazionali. De Laurentiis l’ha ripetuto più volte, ma ora vuole cambiare subito il nuovo impianto degli azzurri. Addio al Maradona? Spunta la zona del Centro Direzionale: ecco la strada in cui sorgerà il nuovo stadio da urlo.

Un momento decisivo per pensare anche a nuovi investimenti per il futuro del Calcio Napoli. La squadra azzurra continua a collezionare successi importanti in Serie A per dimenticare la passata stagione. Un condottiero come Antonio Conte ha sposato completamente il progetto di De Laurentiis che ha intenzioni serie di puntare sempre più in alto. Ecco la novità assoluta sul nuovo impianto al Centro Direzionale: tutto può cambiare incredibilmente in poco tempo, ecco il rapporto con il Comune di Napoli.

Napoli, la decisione sorprendente di ADL: dove sorgerà il nuovo stadio

Un tira e molla infinito per conoscere così il futuro del nuovo impianto del Napoli. Il presidente ADL vorrebbe così regalare un nuovo impianto da urlo ai tifosi partenopei: spunta l’intreccio decisivo, ecco dove potrebbe sorgere il nuovo impianto.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di valutare la zona del Centro Direzionale per il nuovo impianto del Napoli. Sarà addio al Maradona con la nuovo legge sugli stadi che smuoverà qualcosa anche in casa azzurra. Il numero uno del club De Laurentiis vorrebbe così regalare un nuovo stadio moderno: ormai le discussioni con il Comune di Napoli vanno avanti da ormai tanti mesi, ma finora non è arrivato nessun accordo ufficiale.

Secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbe posto per il nuovo impianto nel Centro Direzionale: l’idea è quello di costruirlo vicino al Palazzetto dello Sport che sorgerà a breve in quella zona.

Un momento decisivo per finanziare così la nascita di un nuovo progetto moderno. Il Napoli ha bisogno di strutture all’avanguardia per dimezzare il gap con le altre big d’Europa: dopo vent’anni di presidenza ci sono stati numerosi miglioramenti in casa azzurra, ma non è finita qui. La società di De Laurentiis continua ad espandere il brand a livello internazionale con varie partnership di livello mondiale.