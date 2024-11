Napoli, Conte contro Ranieri: la mossa alla Lookman

Una nuova mossa a sorpresa in vista della prossima sfida del Napoli. C’entra anche Lookman: spunta la verità per la gara al Maradona

Il Napoli cercherà di tornare alla vittoria dopo diverse settimane. La squadra azzurra ha collezionato una sconfitta e un pareggio nelle ultime due sfide di Serie A: ora Ranieri cercherà di mettere il bastone fra le ruote a Conte. Spunta la mossa sorprendente alla Lookman: la nuova strategia in campo al Maradona.

Lo stesso allenatore del Napoli ha optato per il ritiro pre-partita nonostante la sfida al Maradona sia in programma alle 18. Un momento decisivo per scegliere il miglior undici possibile: Spinazzola scalpita per una maglia da titolare dopo gli impegni in Nazionale per il terzino uruguaiano Olivera. Spunta una nuova mossa a sorpresa: Claudio Ranieri sta lavorando a Trigoria da diversi giorni con l’obiettivo di puntare in alto. Il Napoli vuole portare

Napoli, la nuova strategia: Conte è preoccupato

La società partenopea dovrà intervenire anche sul fronte calciomercato a gennaio, ma ora le prossime sfide di campionato saranno decisive per conoscere la posizione in classifica al termine del girone d’andata.

Da pochi giorni Claudio Ranieri, neo allenatore della Roma, ha cercato di lavorare soprattutto sulla mentalità della squadra giallorossa. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico romano sta studiando una mossa sorprendente per mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Una mossa alla Lookman, autore di una doppietta al Maradona: Ranieri è pronto a lanciare Soule come trequartista per essere mortifero tra le linee.

Il Derby del Sole è pronto a regalare nuovi colpi di scena: la Roma vuole tornare a trionfare dopo l’addio ad Ivan Juric. Ranieri conosce molto bene l’ambiente giallorosso: il suo ritorno in panchina ha già portato entusiasmo tra calciatori e tifosi che l’hanno sempre apprezzato come uomo del calcio.

Sarà una sfida emozionante tra due vecchi amici che si sono rispettati in campo e fuori. Soule è pronto ad infiammare i tifosi giallorossi: Ranieri ha sempre ammirato le sue doti balistiche sottolineando la sua tecnica sopraffina. Ora serve la svolta mentale per ritornare subito a collezionare punti: una sfida nella sfida per vivere ore intense al Maradona. Ranieri sta preparando la mossa a sorpresa alla Lookman: ancora due giorni prima di conoscere con certezza quello che succederà in campo.